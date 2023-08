WLZ ruft Leserinnen und Leser zum Mitmachen auf – Rezeptbuch geplant

Von: Marianne Dämmer

Das beliebteste Gericht weltweit soll Pizza Napoletana mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Oregano sein. Welche Leib-und-Magen-Speise haben die Leserinnen und Leser der Waldeckischen Landeszeitung? © Imago Images

Welche Lieblingsspeise haben Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wir freuen uns, wenn Sie uns das Rezept zukommen lassen zur Veröffentlichung, später auch in einem Rezeptbuch.

Waldeck-Frankenberg – Lieblingsspeisen machen glücklich. Alfred Hitchcock war zum Beispiel glücklich, wenn er Quiche Lorraine gegessen hat. Die deftige französische Tarte mit einer Füllung aus Eiern, Sahne und Speck soll er sogar schon zum Frühstück verschlungen haben. Die britische Königin Victoria hingegen liebte nach dem anonymen Bericht eines Mitglieds des royalen Haushalts einfach Kartoffeln. Egal, wie zubereitet – Hauptsache Kartoffeln.

Weltweit soll die Pizza Napoletana das beliebteste Gericht sein. Welche Lieblingsspeise haben Sie, liebe Leserinnen und Leser? Welches Gericht macht Sie glücklich – und warum? Vielleicht erinnert es an eine bestimmte Person in der Kindheit oder Jugend, an Lebensphasen, eine Lieblingsgegend oder einen Urlaub?

Wir freuen uns, wenn Sie die Redaktion und die Leserschaft der Waldeckischen Landeszeitung teilhaben lassen an Ihrem Lieblingsgericht, in dem Sie uns das Rezept zur Veröffentlichung zukommen lassen – gern auch mit Bild und der dazu gehörenden Hintergrundgeschichte, wenn Sie mögen.

Die Rezepte werden jeweils in der exklusiven WLZ-Serie „Lieblingsrezepte“ veröffentlicht und später auch in einem Rezeptbuch herausgebracht.

Das Rezept und die Geschichte Ihrer Leibspeise können Sie per Post schicken an die Adresse Waldeckische Landeszeitung, Stichwort „Lieblingsrezepte“, Lengefelder Straße 6 in 34497 Korbach oder per E-Mail senden an lokalreaktion@wlz-online.de. Telefonische Nachfragen zu der Rezept-Aktion sind beim Redaktionssekretariat unter 05631/560-150 möglich. (Von Marianne Dämmer)