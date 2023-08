WLZ sucht Menschen, die sich privat für eine gute Sache einbringen

Von: Marianne Dämmer

Teilen

Privat engagiert für eine gute Sache: Sylvia Klüppel, Sigrid Rudeck-Schwadtke und Bianka Schala (von links) aus Sachsenberg haben privat eine Katzenhilfe aufgebaut. © Marianne Dämmer

Menschen, die im Kleinen Großes tun, möchten wir in einer Serie in der Waldeckischen Landeszeitung vorstellen.

Waldeck-Frankenberg – Im Kleinen Großes tun: Allerorten gibt es im Landkreis Waldeck-Frankenberg Menschen jeden Alters, die sich ehrenamtlich einbringen. Viele sind in Vereinen organisiert – viele setzen sich aber auch allein und privat oder in kleinen Gruppen für einen guten Zweck ein.

Wie die Korbacherin Christiane Ricken, die auf Rhodos eine Esel-Zufluchtsstätte aufgebaut hat und auch Rhodier nach den verheerenden Bränden unterstützt. Oder wie Sylvia Klüppel, Sigrid Rudeck-Schwadtke und Bianka Schala aus Sachsenberg, die privat eine Katzenhilfe aufgebaut haben. Sie haben bereits 45 Streuner kastrieren lassen und versorgen täglich 15 Katzen im Raum Medebach. Um die Kosten zu tragen, verkaufen sie gut Erhaltenes auf Flohmärkten; inzwischen gibt es einige Unterstützer im Umkreis.

Oder wie Carola Wendzik aus Sachsenberg, die selbst gestrickte Strümpfe, Einkaufsbeutel sowie Flohmarktartikel verkauft, um ein altes Ehepaar zu unterstützen, das bei der Flut im Ahrtal alles verloren hat.

In einer Zeit, in der viele angesichts des Krieges und seiner Folgen, des Klimawandel und der Fülle an gesellschaftlichen Herausforderungen am liebsten den Kopf in den Sand stecken würden setzen sie sich für eine gute Sache ein. Helfen gezielt, mit Ideenreichtum und viel Herzblut – und das meistens auf bescheidene, stille Art. Was sie tun, macht einen Unterschied.

Die Menschen, die im Kleinen Großes tun, möchten wir in einer Serie in der Waldeckischen Landeszeitung gern vorstellen. Vielleicht kennen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden in der Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft oder im Freundeskreis, der sich in kleinen Gruppen oder auch ganz privat für Mitmenschen, Tiere oder die Umwelt einsetzt? Der etwa im Altenheim vorliest, im Tierheim hilft, Nachbarschaftshilfe leistet? Dann melden Sie sich doch bitte bei uns.

Sie können uns schreiben an WLZ, Stichwort „Im Kleinen Großes tun“, Lengefelder Straße 6 in 34497 Korbach, mailen an lokalredaktion@wlz-online.de oder anrufen unter Tel. 05631/560-138. md