Korbacher Chor „Knapp Daneben“ gewinnt seine Wette im Rückwärtsgang

Von: Jonas Bremmer

Mit viel Spaß bei der Sache: Der Chor „Knapp Daneben“ aus Korbach. © Verlag

Spiel, Spaß und Spannung – die Waldeckische Landeszeitung ist wieder auf „Sommertour“. Das WLZ-Team mit Verena Niemann und Patrick Böttcher besucht diesmal 18 Vereine, eine fröhliche Aktion zum Mitmachen und Gewinnen – unterstützt von der Waldecker Bank.



Forderten im vergangenen Jahr noch die Vereine mit vielen tollen Ideen den Mut und das Können des WLZ-Teams heraus, so ist es diesmal umgekehrt: Unter dem Motto „Waldeck wettet, dass...!“ haben sich die Entertainer der Heimatzeitung selbst die Aufgaben ausgedacht, um die Mannschaft der Gastgeber zu fordern. Also ein lustiges, kniffliges oder sportliches „Spiel ohne Grenzen“.



„Kommando zurück“ hieß es für den Chor Knapp daneben bei der Waldecker Wette. © Verlag

Die Wette

Wohlklingende Melodien und eine klare Aussprache – dafür ist der Korbacher Chor „Knapp daneben“ bekannt. Mit viel Fleiß und Herzblut studieren die Sängerinnen und Sänger neue Lieder ein, um das bestmögliche Ergebnis beim Auftritt zu erzielen. Doch wie sieht es aus, wenn ein Lied komplett auf Links gedreht wird? Für den Chor hat Waldeck eine ganz besondere Wette parat. Waldeck wettet, dass es der Chor nicht schafft, eine Strophe plus Refrain eines Liedes fehlerfrei rückwärts zu singen. Eine echte Herausforderung, immerhin ist es schon gar nicht so leicht, „Waldeck wettet“ rückwärts zu sagen, stellt Verena Niemann vom WLZ-Sommertourteam fest. Doch die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Stefan Kammerer sehen sich der Aufgabe gewachsen.



Chorleiter Stefan Kammerer gibt den Takt vor. © Verlag

Nun heißt es, Positionen einnehmen, Tonaufnahme starten und volle Konzentration. Stefan Kammerer gibt den Takt vor und der Chor beginnt zu singen. Die Melodie – nicht zu erkennen; der Text – könnte auch ein abgewandelter Dialekt aus dem hintersten Winkel Kasachstans sein oder direkt einem Science-Fiction-Film entspringen. Aber der Chor lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und zieht sein Ding von vorn bis hinten, oder besser gesagt von hinten bis vorn in völliger Gelassenheit durch. Was für eine Leistung, die zugleich vom Sommertour-Team gebührend mit Applaus bedacht wird.



Stellt sich nur eine Frage: Was haben die Sängerinnen und Sänger von „Knapp Daneben“ soeben zum Besten gegeben? Die Tonaufnahme soll Aufschluss geben. Rückwärts abgespielt erkennt man dann auch den Text „Der Winter ist vorüber, vorbei ist der April, im Maien heimgekommen, der Kuckuck bleibt nicht still...“ Es handelt sich dabei um das italienische Lied „L´inverno è passato (Al canto de Cucù)“ in der deutschen Übersetzung. Damit hat der Chor „Knapp Daneben“ genau den richtigen Ton getroffen und die Wette erfolgreich Bestanden.



Daumen hoch vom Sommertour-Team Patrick Böttcher und Verena Niemann. © Verlag

Verein lebt Gesang und Geselligkeit

Als der Chor „Knapp Daneben“ im Januar 2006 in Korbach gegründet wird, ist das Leitbild klar definiert und zwar auf die unvergleichliche Art des Chores. Damals heißt es in der Sitzung: „Ziel von „Knapp Daneben“ ist es, in der Korbacher Musiklandschaft eine beliebte neue Adresse zu werden. „Knapp Daneben“ ist kein „Soundso-Chor“, also kein Pop-Chor, kein reiner Frauen- oder Männerchor, kein klassischer Chor, kein Gesangverein – eben in der musikalischen Vielfalt schwer einzuordnen, als „Knapp Daneben“. Der Chor wird ein Chor für alle Fälle, Bälle, nicht nur auf die Schnelle, mitten drin im Leben: Knapp Daneben! Er soll bunte Vielfalt und Heiterkeit bieten und damit einen Genuss im Stil der neuen Zeit vermitteln.“



Die 35 Mitglieder streben musikalische Vielfalt und den Spaß am gemeinsamen Singen bei den wöchentlichen Proben oder bei Auftritten in der Region an. Aber das Chorleben bei „Knapp Daneben“ wird noch durch so viel mehr definiert als nur die Lust am Singen. Auch viele gesellige Aktivitäten und eine tolle Gemeinschaft zeichnen den Chor aus. Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt durch regelmäßige Wanderungen und Ausflüge. Insgesamt zeichnet sich der Verein durch ein sehr positives Miteinander, Durchaltevermögen und Kreativität aus, was nicht zuletzt am sehr engagierten und humorvollen Chorleiter Stefan Kammerer liegt.



Mit viel Spaß bei der Sache: Der Chor „Knapp Daneben“ aus Korbach. © Verlag

Doch nicht nur untereinander spielen soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Der Chor tritt auch regelmäßig in sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen auf, nimmt am Aktionstag „We Care“ teil, der auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Fürsorgearbeit aufmerksam macht, oder spendet an soziale Institutionen wie die Kinderkrebshilfe Waldeck-Frankenberg.



Wer mit dabei sein möchte, ist herzlich willkommen. Die Proben finden immer montags ab 17 Uhr im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde Korbach in der Arolser Landstraße statt. Das Credo heißt: Einfach kommen und mitsingen. Infos gibt es auf der Homepage des Vereins. Dort ist ebenfalls ein Kalender mit allen Probenterminen, Versammlungen, Auftritten und probenfreien Zeiten integriert. Nach einigen „Schnupperterminen“ kann man sich dem Verein anschließen. Ansprechpartnerinnen sind die beiden Vorsitzenden Petra Frömel und Monika Virnich sowie der Chorleiter Stefan Kammerer. Alle Kontaktdaten sind auf der Homepage zu finden.

Zum Verein „Knapp Daneben“ Korbach e.V.

Gründung: 19. Januar 2006

Mitglieder: 35

Vorsitzende: Petra Frömel und Monika Virnich

Info: chor-knappdaneben-korbach.de

