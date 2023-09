Korbacher Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten

Die Korbacher Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfuchten. © Friso Gentsch/dpa

Die Korbacher Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten, die sich beide am vergangenen Montag, 11. September, ereignet haben. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Korbach – Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Waldeck parkte am Montag in der Zeit von 16.45 bis 17.50 Uhr ihren schwarzen VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Louis-Peter-Straße in Korbach.



Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dieser Zeit vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrertür und die Fahrzeugtür hinten links des geparkten Autos in einer Höhe von 57 bis 58 Zentimetern.



Die Beschädigung an dem Golf war mit weißer Fremdfarbe versehen. Der Streifschaden an dem Auto wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Ohne sich um die Beschädigungen zu kümmern, setzte der Unfallverursacher die Fahrt fort.



Unfall zwischen Nordenbeck und Lengefeld verursacht

Ein 39-jähriger Medebacher fuhr ebenfalls am Montag mit seinem Opel Zafira gegen 18. 40 Uhr die K57 von Nordenbeck kommend in Richtung Lengefeld. Hinter einer Kuppe kam ihm auf der schmalen Fahrbahn ein schwarzer größerer Pkw mittig entgegen, so dass der Medebacher in den Straßengraben ausweichen musste, um einen Frontalunfall zu vermeiden. Der schwarze Pkw des Verursachers setzte seine Fahrt zügig fort, ohne sich um den verunglückten Mann zu kümmern, der nach Angaben der Polizei glücklicherweise „nur“ mit einem erheblichen Schrecken und 500 Euro Sachschaden davonkam.



Sachdienliche Hinweise zu diesen Unfallfluchten nimmt die Polizeidienststelle in Korbach unter Tel. 05631/971-0 entgegen. (red)