Krankenhaus vor Ort ist wichtig für Arolsen

Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader: Der Internist Dr. Peter Dravoj war ein oft gefragter Experte. © Elmar Schulten

Den Gesundheitstag im Bürgerhaus nutzten am Sonnabend viele Hundert Besucher, um sich über die vielfältigen Möglichkeiten der medizinischen Versorgung in der Stadt informieren zu lassen. Eingeladen hatte der Förderverein „Gute Besserung“ des GNH-Krankenhauses in der Großen Allee.

Bad Arolsen - Mit dabei waren auch viele Anbieter medizinischer Leistungen außerhalb des Krankenhauses, so etwa Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, die Altenpflege-Experten der Diako GmbH und … die Firma Hewi. Das Helser Unternehmer hat eine breite Palette von Produkten, mit denen sich Bäder barrierefrei ausgestattet werden können.

Den größten Zulauf aber hatten beim Gesundheitstag die Stände, an denen Pflegekräfte und Mediziner des Krankenhauses medizinische Untersuchungen etwa mit einem Ultraschallgerät anboten. Gerne in Anspruch genommen wurden auch Seh- und Hörtests sowie Diabetes-Schnelltests.

1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit

Vor dem Bürgerhaus hatte der DRK-Kreisverband einen Rettungswagen vorfahren lassen. Hier führten zwei Rettungssanitäter vor, mit wie viel lebensrettender Medizintechnik ein solches Fahrzeug ausgestattet ist.

Die Rettungssanitäter Lea Tuyteleir und Bernd Warneke zeigen, was in einem Rettungswagen steckt. © Elmar Schulten

Zur Eröffnung des Gesundheitstages zitierte Bürgermeister Marko Lambion den Journalisten und Literaturkritiker Ludwig Börne: „Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.“ Sie zu erhalten, aber sei Aufgabe jedes Einzelnen. Als Hilfestellung solle der Gesundheitstag gelten.

Krankenhaus vor Ort stärken

Aufgabe des Krankenhauses sei es, die Gesundheit wiederherzustellen, wenn diese einmal angeschlagen sei. Lambion: „Wir sind stolz auf unser Krankenhaus und froh über die gesundheitliche Versorgung so nah vor Ort.“

Blutdruckmessen war ein oft genutzt Service der freundlichen Mitarbeiterinnen der Diako. © Elmar Schulten

Mit Blick auf die Unwägbarkeiten der angekündigten Krankenhausreform stellte der Rathauschef fest: „Der Gesundheitstag stärkt unser Krankenhaus. Er stärkt den Gesundheitsstandort Bad Arolsen und die Menschen, die her Leben. Insofern müsse das Zitat von Ludwig Börne abgewandelt werden in: „Es gibt tausend Krankenhäuser, aber nur ein Krankenhaus Bad Arolsen.“

Abgeordnete auf die Reform ansprechen

Diesen Hinweis nahm auch Chefarzt Walter Knüppel in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Fördervereins „Gute Besserung“ auf und appellierte an alle, ihre Abgeordneten auf die Bedeutung der regionalen Krankenhausversorgung hinzuweisen und keiner Krankenhausreform zuzustimmen, die zum Ziel habe, Krankenhäuser auf dem flachen Land zu schließen.

Gesundheitstag im Bürgerhaus: HNO-Experte Prof. Gerd Hesse (2. von links) lässt sich über die neuste Endoskopie-Technik bei der Magenspiegelung vorführen: Mit dabei: Gerda Modiesch und Susanne Gutmann. © Elmar Schulten

Der Verein „Gute Besserung“ sammelt Spenden, mit denen zusätzliche Ausstattung für eine noch bessere Patientenversorgung im Krankenhaus gewährleistet werden kann. Dazu gehören Ultraschallgeräte, Akutdiagnostikgeräte sowie Patientenliften und Patiententransportstühle.

Fachvorträge sehr gefragt

Der Verein hat bei der Organisation des Gesundheitstages zudem eine große Palette medizinischer Fachvorträge organisiert, die am Rande des Gesundheitstages von mehrere hundert Zuhörern besucht wurden. Bei den Vorträgen ging es um Dermatologie, Kardiologie, Chirurgie, Orthopädie, Gastroenterologie und Arzneimittelsicherheit. Aber auch Experten auf dem Gebiet der Psychosomatik waren aus der Schönklinik gekommen, um über ihre Fachgebiete zu sprechen, Professor. Dr. Gerhard Hesse referierte über Tinnitus und Hörverlust. (Elmar Schulten)

