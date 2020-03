Kreis-CDU bestätigt Armin Schwarz mit breiter Mehrheit

Parteitag

+ © mjx Kreisvorstand: Das Foto zeigt den Vorstand der CDU Waldeck-Frankenberg nach der Wahl am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus in Geismar. Als Kreisvorsitzender wurde Armin Schwarz (Bad Arolsen, vorne 3. von links) wiedergewählt. © mjx

Geismar – Mit dem Landtagsabgeordneten Armin Schwarz an der Spitze geht die CDU Waldeck-Frankenberg in den Kommunalwahlkampf 2021. Beim Kreisparteitag der heimischen Christdemokraten am Samstag in Geismar wurde der 51-Jährige aus Bad Arolsen mit großer Mehrheit für zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt.