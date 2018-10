Kreis Waldeck-Frankenberg zeichnet Naturschützer für ihren Einsatz aus

Waldeck-Frankenberg. Die Freude bei den Preisträgern war groß: Der Naturschutzpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg wurde am Montagabend verliehen.

Herbert Ruhwedel aus Frankenau, Rolf Zölzer aus Schmittlotheim sowie die Natur-Ranger der Sielmann-Stiftung aus Bad Wildungen und der Kindergarten Marienhagen sind am Montag mit dem Naturschutzpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg ausgezeichnet worden.

Bei der Feierstunde im Korbacher Kreishaus dankte Landrat Dr. Reinhard Kubat den Preisträgern, dass sie sich für den Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. „Jeder noch so kleine Beitrag ist wertvoll, nichts ist vergebens“, so Kubat.

Es sei zudem nie zu früh, mit der Sensibilisierung für die Themen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz zu beginnen. Dies wolle der Kreis auch mit den Preisträgern in der Kategorie „Jugendpreis“ deutlich machen. Dieser geht einerseits an den Kindergarten Marienhagen – dort gehören die Durchführung eines Naturtags sowie die Pflege einer Streuobstwiese zum Alltag. Die Natur-Ranger aus Bad Wildungen, die ebenfalls den Jugendpreis erhielten, haben sich laut Kubat unter anderem durch ihr Engagement bei der Entwicklung und Erstellung von Artenschutzprogrammen für Fledermäuse, Greifvögel und Schmetterlinge sowie den aktiven Einsatz bei der Biotoppflege hervorgetan.

Der Preis für die Erwachsenen ging an Herbert Ruhwedel und Rolf Zölzer. Ruhwedel wird laut Kubat beispielsweise für seine Arbeit beim Arten- und Biotopschutz sowie für die Durchführung von Beweidungsprojekten und für seine Arbeit in der Landschaftspflege geschätzt. „Eines der nachhaltigsten Projekte, die Rolf Zölzer betreute, war die Wiederansiedlung des Edelkrebses in der Lorfe sowie die regelmäßige Kontrolle und Bestandsdokumentation“, so der Landrat.

„Alle vier Preisträger haben eine Leistung erbracht, auf die sie wahrhaftig stolz sein können“, lobte auch Kreistagsvorsitzende Iris Ruhwedel.

Hauptpreis ist mit 2500 Euro dotiert

Der Naturschutzpreis des Landkreises wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 2500 Euro dotiert, hinzu kommen 500 Euro für den Jugendpreis. Für ihr Engagement erhielten Herbert Ruhwedel 1500 Euro, Rolf Zölzer 1000 Euro sowie die Natur-Ranger und der Kindergarten Marienhagen jeweils 250 Euro. Schon zu Jahresbeginn hatte der Fachdienst Natur und Landschaftsschutz die Städte und Gemeinden des Landkreises sowie die anerkannten Naturschutzverbände auf Landes- und Kreisebene gebeten, Vorschläge einzureichen. Darüber beriet anschließend eine Jury. Aus den sieben Vorschlägen für den Hauptpreis (Erwachsene) und den fünf Vorschlägen für den Jugendpreis wurden Preisträger ausgewählt, die sich im besonderen Maße Verdienste im Naturschutz und in der Landschaftspflege erworben haben.