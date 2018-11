118 Lehrstellen im Bereich der Arbeitsagentur Korbach unbesetzt

Waldeck-Frankenberg. Handwerk und Industrie suchen weiterhin Nachwuchs. Das ist das Fazit der Ausbildungsbilanz, die die Arbeitsagentur Korbach zusammen mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Kreishandwerkerschaften (KHW) Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder am Freitag in Frankenberg vorgelegt hat.

Im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 standen 2318 betrieblichen Ausbildungsplätzen 2269 Bewerber gegenüber. Am Ende blieben 118 Ausbildungsstellen unbesetzt und 139 Bewerber ohne Ausbildung. Die Zahl der Lehrstellensucher sank um 108 – aufgrund des demografischen Wandels gibt es weniger Schulabgänger.

Es müsse alles getan werden, junge Leute für eine duale Ausbildung zu begeistern, sagten sowohl Uwe Kemper, Chef der Korbacher Arbeitsagentur, als auch die Vertreter von IHK und Handwerk. Man müsse sich um jeden einzelnen Jugendlichen kümmern, damit möglichst keiner ohne Ausbildung bleibe. Es gebe schon verschiedene Angebote. Um sie zu bündeln und den Überblick zu behalten, sei eine Jugend-Arbeitsagentur in den beiden Landkreisen geplant.

Es gelte auch, die Gleichwertigkeit von Berufsausbildung und Studium deutlich zu machen. „Wer mit Hauptschule eine Lehre beginnt, kann sich nach deren Abschluss weiterbilden und als Meister sogar ein Hochschulstudium abschließen“ betonte Kemper.

„Leider ist das noch nicht in den Köpfen angekommen“, bedauerte Gerhard Brühl von der KHW Waldeck-Frankenberg. „Viele Eltern reden ihren Kindern sogar eine Ausbildung aus und haben aber noch Bilder von Handwerksbetrieben ihrer Jugend vor Augen.“ Dabei biete das Handwerk gute Zukunftschancen, zum Beispiel in den Bereichen erneuerbare Energien, modernste Haustechnik oder E-Mobilität.

Hintergrund

Die Ausbildungsbilanz zeigt in beiden Landkreisen zusammen 2318 betriebliche Ausbildungsplätze, 42 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden sank um 108 auf 2269 Personen. Am Ende standen 139 unversorgte Bewerber 118 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber. Für Waldeck-Frankenberg waren 1268 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet. 133 weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ist laut Arbeitsagentur auf übliche Schwankungen im dreijährigen Ausbildungszyklus zurückzuführen. Hier gab es 1178 Bewerber (plus 3). 92 Bewerber blieben unversorgt und 48 Lehrstellen unbesetzt. In Schwalm-Eder sind es 1050 betriebliche Ausbildungsstellen (plus 91) und 1091 Bewerber (minus 111), 47 unversorgte Bewerber und 70 unbesetzte Lehrstellen. (mab)