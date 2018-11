150 Kilometer mehr für Mountainbike-Strecke durch Waldeck-Frankenberg geplant

Willingen. Die Planungen für die riesige Mountainbike-Strecke, die 2022 oder 2023 in Betrieb gehen und möglichst durch den kompletten Landkreis führen soll, gehen weiter.

Statt mit bisher 650 wird nun mit einem 700 Kilometer langen Streckennetz geplant. Von Seiten der Gemeinde Willingen, die das Projekt initiierte, gibt es nun auch eine Idee, wer Betreiber des Grenztrails – so der Arbeitstitel – sein könnte.

Rund 90 Bürgermeister, Magistrats- und Gemeindevorstandsmitglieder aus Waldeck-Frankenberg waren jetzt ins Korbacher Kreishaus gekommen, um sich das Projekt unter anderem von Willingens Bürgermeister Thomas Trachte vorstellen zu lassen. Dort machte der Willinger Rathauschef auch deutlich, dass ein Zweckverband gegründet werden könnte, der den Grenztrail betreibt. Den Entwurf einer entsprechenden Satzung gab er den Teilnehmern der Runde mit.

Mehrere Kommunen äußern Interesse

In den 22 Städten und Gemeinden des Landkreises werde nun darüber entschieden, ob die Kommunen das Projekt generell unterstützen und einem Zweckverband beitreten wollen, sagte Trachte im Gespräch mit der WLZ. Doch er hat schon jetzt positive Signale bekommen, mehrere Bürgermeister hätten bereits Interesse an dem Projekt geäußert. Auch den Landkreis selbst möchte Trachte als Zweckverbands-Mitglied ins Boot holen.

Dieser sollte sich, so er denn gegründet wird, um die Streckenpflege und -wartung, das Marketing, die Streckenüberwachung, das Netz an Ladestationen und die Beschilderung kümmern. „Für die Kommunen soll es ein „Rundum-sorglos-Paket“ geben“, sagt Thomas Trachte. Städte und Gemeinden bringen sich dafür mit einem jährlichen finanziellen Beitrag ein. Wie hoch der sei, könne noch nicht abgeschätzt werden. Das sei auch davon abhängig, wie viele Kommunen sich letzten Endes beteiligen. Sei ein Zweckverband nicht gewünscht, könne auch eine GmbH gegründet werden. „Noch ist alles offen.“

Fünf bis acht Trailerparks

700 Kilometer lang, so die aktuellen Pläne, soll der Grenztrail werden, der aus fünf bis acht Schwerpunkt-Trailerparks bestehen soll. Diese könne man einzeln absolvieren, weil sie in sich geschlossen seien. Aber alle seien zudem auch miteinander verbunden, so Trachte. „Es ist aber kein Rundweg, das würde nicht funktionieren, weil es nicht nachgefragt ist“, stellt er klar.

Willingens Bürgermeister ist überzeugt von dem Vorhaben: „Wir sehen ein enormes Marktpotenzial, vor allem auch wegen der Entwicklung im Bereich E-Bike“. Die Strecken sollen nämlich nicht nur von Freeridern und Downhill-Fahrern genutzt werden, sondern auch von Touristen, die mit dem E-Fahrrad unterwegs sind. Er sieht in dem Mega-Projekt „eines der vielversprechendsten Tourismusprojekte im Landkreis“.