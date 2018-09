2907 Menschen in Waldeck-Frankenberg sind arbeitslos

Waldeck-Frankenberg. Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Waldeck-Frankenberg sinkt weiter: Im September waren 2907 Menschen ohne Job und damit 165 weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,3, Prozent. „Damit nehmen wir einen Spitzenwert in Hessen ein“, sagt Cornelia Harberg, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Korbach.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt habe weiter an Tempo gewonnen, so Harberg. Davon würden die unterschiedlichsten Personengruppen profitieren. Im gesamten Agenturbezirk, zu dem Waldeck-Frankenberg und der Schwalm-Eder-Kreis gehören, seien die Prozentzahlen bei Frauen, Männern, Älteren, Jüngeren und Menschen mit Migrationshintergrund im zweistelligen Bereich gesunken. Die Arbeitslosenquote in den beiden Landkreisen liegt bei aktuell 3,2 Prozent, im September 2017 waren es 3,8 Prozent.

Aktuell gibt es in Waldeck-Frankenberg 2096 offene Stellen und damit 85 weniger als vergangenen Monat. „Dennoch ist der Stellenbestand noch immer auf hohem Niveau“, sagt Cornelia Harberg. Wie bisher sei die Nachfrage nach Fachkräften vor allem in den Branchen Pflege, verarbeitendes Gewerbe und Hotel und Gastro sehr hoch.

Im Bereich des Jobcenters waren im September 1676 Arbeitslose gemeldet, berichtet Geschäftsführer Otto Richter. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen niedrigeren Wert im Bereich der Grundsicherung hatten.“ Im August habe die Zahl der Arbeitslosen noch um 129 höher gelegen. Innerhalb eines Monats sei das ein starker Abbau, so Richter. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei gesunken, die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge beschleunige sich.

Cornelia Harberg erwartet auch in den kommenden Monaten gute Zahlen. „Eine Trendwende ist nicht in Sicht.“