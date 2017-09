B252: Nach Gerichtsurteil werden vier Blitzer abgebaut

Waldeck-Frankenberg. Kaum ein Straßenabschnitt in Deutschland ist so dicht mit stationären Blitzern bestückt wie die Bundesstraße 252 zwischen Diemelstadt und Marburg.

22 Messanlagen stehen auf dem 100 Kilometer langen Abschnitt. Doch vier Geräte blitzen gar nicht mehr und werden demnächst abgebaut.

Es sind die Stelen in Wetter und Niederwetter sowie in Lahntal-Göttingen. In anderen Bereichen entlang der B 252 und auch an den stationären Messanlagen an der B 251 und 253 in Waldeck-Frankenberg wurden die Daten der geblitzten Fahrzeuge wochenlang nicht ausgewertet. Wer dort also etwa im Mai oder Juni geblitzt wurde, musste kein Verwarngeld zahlen.

Grund ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt. Es regelt unter anderem, dass die hoheitliche Aufgabe der Auswertung der Blitzerdaten komplett in der Hand von Behörden – also Kommunen oder Ordnungsbehördenbezirken – liegen muss. Oft arbeiteten diese aber mit privaten Firmen zusammen. Die Firmen sind Besitzer der Stelen und liefern den Datensatz. „Sie setzen dabei eine Software ein, die nicht brauchbare Fotos aussortiert“, schildert Florian Sauermann von der Gemeinde Lahntal. „Das darf nicht sein.“

Aufgrund dieses Gerichtsurteils haben alle betroffenen Ordnungsbezirke in Waldeck-Frankenberg – Burgwald/Haina, Eisenberg und Bad Arolsen – sich die entsprechende Software angeschafft und nehmen nun die Auswertung der Messdaten selbst vor. Seitdem versenden sie auch wieder Verwarngeld-Bescheide.

Lahntal und Wetter geben hingegen ihre stationären Blitzer auf. Ihnen fehlt auch die vom Gericht verlangte Zustimmung der Hessischen Polizeiakademie zum Standort. Keine Auswirkungen hatte das Urteil auf die Blitzer der Kommunen Münchhausen und Marburg. Sie erfüllten schon vorher alle Bedingungen. Deshalb blitzen sie wie üblich weiter.

Hintergrund

Das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt betrifft die Geschwindigkeitsmessung durch private Dienstleister. Es besagt, dass die Verkehrsüberwachung nur der Verkehrssicherheit dient und nicht wirtschaftlichen Interessen. Die Kommune muss die „hoheitliche Herrschaft“ bei der Beweisermittlung und -führung haben. Private Dienstleister dürfen dabei nur assistieren. Die Kommune muss „Herrin der Messgeräte“ sein. Auch wenn sie das Gerät geliehen hat, muss gewährleistet sein, dass der Besitzer keinen Einfluss auf die Verwendung hat. Sie muss die gewonnenen Rohdaten (Fotos), die als Beweis dienen, komplett selbst auswerten.

