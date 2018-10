Bau der "B 252neu" für Münchhausen, Wetter und Lahntal dauert noch bis Ende 2023

Waldeck-Frankenberg/Marburg. Die Bundesstraße 252 zwischen Diemelstadt und Marburg führt durch zahlreiche Orte, der Verkehr belastet die Anwohner. Erleichterung ist in einigen Jahren zu erwarten.

Ende 2022 soll der Bau der drei Kilometer langen Umgehung für Vöhl-Dorfitter fertig sein, Ende 2023 die 17,5 Kilometer lange Umfahrung im Bereich Münchhausen, Wetter, Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf). In der Gemeinde Burgwald ist jedoch noch nicht mal ein Bauanfang für die geplante B-252-Umgehung bei Ernsthausen in Sicht.

Die Bauarbeiten im südlichen Nachbarlandkreis sind mit Kosten von mindestens 110 Millionen Euro das derzeit größte Bundesstraßenprojekt in Hessen, teilt Hessen-Mobil mit. Die Umgehung führt – zumeist in tiefen Taleinschnitten – als B 252neu auf komplett neuer Trasse westlich an den Kommunen Münchhausen und Wetter vorbei und mündet in der Gemeinde Lahntal zwischen Sarnau und Goßfelden auf die B 62. Die B 62 wird als südliche Umgehung von Lahntal-Göttingen ebenfalls teilweise neu gebaut und mündet auf die vierspurige B 3 nördlich von Cölbe.

„Dieser südliche Abschnitt im Bereich der Gemeinde Lahntal ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden“, sagt Bernhard Klöpfel von Hessen-Mobil. Und das hat mit zusätzlichen Arbeiten vor dem Trassenbau zu tun: Neben der bereits abgeschlossenen Verlegung einer Gasleitung – die alleine 16 Millionen Euro kostete – und dem begonnenen Bau von sechs neuen Masten für die Verlegung einer Stromleitung müssen auch 600 Meter der Bahnstrecke Frankenberg-Marburg bei Göttingen um 30 Meter weiter nach Osten verlegt werden. Die Vorbereitungen zusammen mit der Kurhessenbahn laufen, die Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 beginnen. Acht Wochen wird der Bahnbetrieb eingestellt.

Die geplanten Ortsumgehungen an der B 252 tragen laut Hessen-Mobil zum Ziel bei, eine ortsdurchfahrtsfreie Verbindung zwischen der A 44 (Diemelstadt im Norden) und der B 3 bei Marburg im Süden zu schaffen. 2013 haben die Arbeiten für die 17,5 Kilometer lange Umfahrung im Kreis Marburg-Biedenkopf begonnen. Sie führt westlich der Ortschaften Münchhausen, Simtshausen, Todenhausen, Wetter, Niederwetter, Lahntal-Göttingen in Richtung Süden und schließt an die B 62 an. 2017 hat der Bau der 3,5-Kilometer langen B-252-Umgehung bei Dorfitter begonnen. Die 18,5 Millionen Euro teure Strecke führt östlich am Ort vorbei. Noch in Planung ist die B-252-Umfahrung in Burgwald. Dort befürchtet man, dass nach Fertigstellung der B252neu bei Wetter zunächst noch mehr Verkehr durch die Orte Bottendorf und Ernsthausen rollt.