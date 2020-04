Erster Corona-Toter in Waldeck-Frankenberg bestätigt

In Waldeck-Frankenberg gibt es den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das hat das Sozialministerium am 7. April mitgeteilt.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung in Korbach handelt es sich bei der Toten um eine 97-jährige Frau aus dem Südkreis, die bereits unter Vorerkrankungen litt.

Insgesamt gibt es aktuell 94 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das geht aus der Statistik hervor, die das Hessische Sozialministerium täglich auf Grundlage der Zahlen des Robert-Koch-Institutes veröffentlicht.

Allerdings sind dort nur die Fälle aufgeführt, die bereits von den Gesundheitsämtern in das offizielle Meldesystem eingegeben wurden. Zwischen den Tests vor Ort und der Aufnahme in die Statistik können deshalb wenige Tage vergehen, was auch von den Labor-Kapazitäten für die Auswertung der Tests abhängt.