Fahrplanwechsel: Das ändert sich bei Bus und Bahn in Waldeck-Frankenberg

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, sind einige Veränderungen im Bus- und Bahnverkehr im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) im Landkreis Waldeck-Frankenberg verbunden.

Hier die Änderungen im Überblick:

Auf der Bahnlinie RB42 Brilon – Korbach – Frankenberg – Marburg besteht jetzt von Marburg um 22.29 Uhr eine neue Verbindung nach Frankenberg mit Ankunft um 23.15 Uhr. Die bisher nur am Wochenende angebotene Spätfahrt mit Abfahrt in Brilon Stadt um 22.48 Uhr ist jetzt auch Montag bis Freitag und damit täglich nach Korbach unterwegs (Ankunft 23.38 Uhr). In Frankenberg fahren die Züge nach Korbach nun zur Minute .17 ab statt wie bisher zur Minute .19. Der Zug um 21.10 Uhr von Korbach über Willingen nach Brilon Stadt fährt jetzt täglich immer zur selben Zeit ab und erreicht Brilon um 21.58 Uhr.

Buslinie 501.2 (Saisonverkehr): Viermünden – Burg Hessenstein – Ederbringhausen/Asel-Süd – Herzhausen: Der Saisonverkehr auf dieser Rufbuslinie für Großgruppen wird um zwei Monate verlängert und von 1. März bis 30. November 2019 angeboten.

Buslinie 502.2: Immighausen – Buchenberg – Schreufa – Frankenberg: Auf dieser Linie besteht mit der Fahrt ab Sachsenberg, Mitte um 7 Uhr jetzt eine weitere Verbindung nach Frankenberg (Ankunft Regenbogenschule um 7.20 Uhr).

Buslinien 503 und 560 (Saisonlinien): Herzhausen – Vöhl – Waldeck – Hemfurth und Twistesee – Bad Arolsen – Diemelsee – Willingen: Die beiden Saisonlinien fahren vom 1. April bis 31. Oktober.

Buslinie 544: Dodenhausen / Hundsdorf – Armsfeld – Bergfreiheit – Odershausen – Bad Wildungen: Auf dieser Linie werden jetzt drei Fahrten unabhängig vom Schulverkehr bis Haina-Dodenhausen angeboten. Diese fahren ab bzw. kommen an um 10.08 Uhr, 12.08 Uhr und 17.08 Uhr.

Buslinie 570: Gemünden – Haina – Frankenberg: Die bisherige Abfahrt um 12.50 Uhr von Frankenberg, Bahnhof über Schulzentrum nach Gemünden wurde um 25 Minuten nach hinten auf jetzt 13.15 Uhr verschoben.

Servicetelefon

Der NVV empfiehlt Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über eventuelle weitere Änderungen zu informieren. Fahrplanauskünfte und Antworten auf alle Fragen rund um Bus & Bahn in Nordhessen gibt es beim gebührenfreien NVV-Servicetelefon unter 0800-939-0800 oder unter www.nvv.de.