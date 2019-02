Handys sind ständige Begleiter für Schüler

Chatten, spielen, surfen: Viele Jugendliche und schon Kinder verbringen viel Zeit mit dem Handy. Um die Nutzung gibt es in vielen Familien Konflikte.

Waldeck-Frankenberg – Das Smartphone ist für viele Schüler längst ein ständiger Begleiter. „Das Handy ist ein Teil des Ichs geworden“, sagt Robert Gassner, Leiter der Alten Landesschule (ALS) in Korbach.

Er hat festgestellt: Eltern sind nicht gut informiert darüber, was ihr Nachwuchs mit dem Smartphone anschaut. Helmut Klein, Leiter der Frankenberger Burgwaldschule, empfindet die ständige Verfügbarkeit der Kinder bedenklich.

Teils würden nicht altersgemäße Inhalte angeschaut, sagt Gassner. Schulen könnten Eltern aber nicht komplett die Aufgabe abnehmen, Kindern den Umgang mit dem Handy beizubringen.

An dem Korbacher Gymnasium ist Handynutzung nur in Pausen und Freistunden gestattet, oder wenn es der Lehrer ausdrücklich erlaubt, so Gassner. „Wir wollen Handys nicht verteufeln. Sie können sinnvolle Hilfsmittel sein.“ Die Schüler müssten aber lernen, es als Hilfsmittel richtig zu nutzen.

An der Schule werde es deshalb jetzt wieder das Projekt „Smart ohne Phone“ geben. Dabei gehen Mitglieder der Schülervertretung in fünfte und sechste Klassen, um zu erklären, was Chancen und Risiken des Smartphones sind.

An der Burgwaldschule ist das Handy auf dem Schulgelände tabu. Die Schüler dürften es zwar dabei haben, so Helmut Klein, es müsse aber ausgeschaltet sein. Lehrer könnten nicht kontrollieren, was Schüler mit dem Handy machen, begründet er. Das sei gemeinsam von Lehrern, Eltern und auch Schülern beschlossen worden. Dennoch spüre man, dass es manchen Kindern schwer falle, während des Schultages darauf zu verzichten.

Das Problem, dass Schüler auch nachts immer erreichbar sein wollen, sei in den vergangenen Jahren unterschätzt worden.

Mehr lesen Sie in der gedruckten Dienstagsausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine – unter anderem ein Interview mit Christian Tuhacek, Medienpädagoge beim Diakonischen Werk.

VON JULIA RENNER