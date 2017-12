Bad Arolser Barockfestspiele parallel mit Hessentag in Korbach

Alle Jahre wieder fest gebucht: Die Parforcehorn-Bläser aus Vöhl gestalten am Mittwoch, 30. Mai 2018, wieder die Eröffnungsveranstaltung der Bad Arolser Barockfestspiele im Schlosshof mit. Die Parforcehornbläser feiern 2018 ihr 50-jähriges Bestehen.

Korbach/Arolsen. Mitten in der Korbacher Hessentagswoche Ende Mai 2018 werden in Bad Arolsen die Barockfestspiele eröffnet. Weil sich beide Großveranstaltungen um fünf Tage überschneiden, besteht die Gefahr, dass sie sich die Besucher wegnehmen.

Gab es Fehler bei der Terminabstimmung? Ralf Buchloh, Büroleiter im Korbacher Rathaus, versichert, dass der Termin für den Hessentag den Nachbargemeinden mitgeteilt worden sei.

Aus Bad Arolsen sei der Hinweis auf die Barockfestspiele gekommen, die immer um Fronleichnam herum stattfinden. Der Zeitkorridor für den zehntägigen Hessentag sei nach den Vorgaben der Staatskanzlei allerdings sehr eng gewesen, erklärte Buchloh.

Korbach habe beispielsweise Rücksicht nehmen müssen auf die Fußball-WM ab 14. Juni und die Schulferien, die am 25. Juni beginnen.

Arolsens Bürgermeister Jürgen van der Horst erklärte, dass die Vorbereitung der Barockfestspiele mit langem Vorlauf erfolge. Hochkarätige Künstler hätten ihre eigenen Terminpläne. Und das Stammpublikum aus ganz Deutschland halte sich seit Jahren die Tage um Fronleichnam frei.

Aus Rücksicht auf den Hessentag werden die Barockfesspiele aber ohne den beliebten Barocksonntag auskommen. Denn an diesem Tag (3. Juni) will der Arolser Magistrat auf einem Festwagen in Korbach für die 300-Jahr-Feier 2019 werben.

