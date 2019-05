Im Schwimmbad wird die Aufsicht rar

Schwimmmeister-Verband warnt – Situation in Waldeck-Frankenberg variiert

+ © Privat Spaß auf der Rutsche im Steinbergbad in Diemelstadt-Wrexen: Viele Schwimmbad-Betreiber im Landkreis sind sich einig, dass Schwimmmeister und anderes Fachpersonal besser bezahlt werden müsste. © Privat

Waldeck-Frankenberg – In diesen Tagen öffnen die Freibäder ihre Pforten. Parallel schlägt der Landesverband Deutscher Schwimmmeister Alarm: Er weist darauf hin, dass in Hessen 400 Fachkräfte fehlen. Die Situation in Waldeck-Frankenberg ist dagegen unterschiedlich, wie eine Umfrage ergab.