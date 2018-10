Teamgeist zählt: Jugendwehr Waldeck-Frankenberg feiert 40. Geburtstag

Nachwuchs ist wichtig

+ © mjx Die Protagonisten des 40. Geburtstages: (von links) Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Udo Lind (Korbach), Kreisjugendwart Markus Potthof, Sophia Kahlhöfer (Rhadern), Verbandsvorsitzender Gerhard Biederbick, Peter Werner (Roda) und Dr. Christoph Weltecke (Korbach). © mjx

40 Jahre Kreisjugendfeuerwehr Waldeck-Frankenberg: Dieser runde Geburtstag stand im Mittelpunkt eines Empfangs des Kreisfeuerwehrverbandes am Freitagabend in der Kellerwaldhalle in Frankenau.