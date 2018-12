Tourismus in Waldeck-Frankenberg: "Wir müssen uns unabhängiger vom Wintersport machen"

Rund 700 Millionen Euro werden in Waldeck-Frankenberg pro Jahr im Tourismus erwirtschaftet. Warum der Wirtschaftszweig so wichtig ist und wie es um die Zukunft des Tourismus hierzulande bestellt ist.

Diese und andere Fragen beantwortet Klaus Dieter Brandstetter, Geschäftsführer der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Brandstetter, die Wichtigkeit des Tourismus in Waldeck-Frankenberg ist auch angesichts des Millionen-Umsatzes unbestritten. Was kann die Touristik Service Waldeck-Ederbergland tun, damit der Tourismus im Kreis mindestens diesen Stellenwert behält?

Brandstetter:Wir müssen schauen, dass die Zahl der Leistungsträger im Tourismus – das sind vor allem die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe – in Zukunft erhalten bleibt. Dabei sind Förderprogramme des Landes und des Bundes hilfreich. Wir binden hierbei potenzielle Nachfolger, die einen Betrieb übernehmen wollen, direkt ein. Es geht auch darum, den Nachfolgern entsprechende Möglichkeiten zum Erwerb von weiteren Qualifikationen anzubieten, die sie später im Betrieb benötigen. Hierbei arbeiten wir eng mit der IHK, dem DEHOGA und den Tourismusverbänden zusammen.

Viele Betriebe klagen auch über einen Arbeitskräftemangel. Wie kann das Problem gelöst werden?

Brandstetter: Im kommenden Jahr soll eine Gesetzesänderung kommen. Diese soll es ausländischen Arbeitskräften erleichtern, in den heimischen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben Fuß zu fassen. Grundsätzlich müssen wir auch daran arbeiten, dass die Tourismus-Branche wieder einen besseren Ruf bekommt, denn dies ist im Moment leider nicht der Fall. Dies schafft man mit attraktiven Arbeitsplätzen und einer gerechten Entlohnung.

Wie kann die Infrastruktur im Tourismus in Waldeck-Frankenberg erhalten oder sogar noch ausgebaut werden?

Brandstetter: Mit zukunftsorientierten Projekten, die sowohl für die immer mehr werdenden Tages- und Kurzzeittouristen sowie für die einheimische Bevölkerung attraktiv sind. Dazu gehört beispielsweise die geplante, kreisweite Mountainbike-Strecke „Grenztrail“. Außerdem sind wir an der Ertüchtigung des Eder-Radweges dran.

Wie sieht es beim Wandertourismus und im Wintersport aus? Was gibt es dort für Projekte?

Brandstetter: Im Jahr 2020 findet der Deutsche Wandertag in Bad Wildungen statt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist geplant, dass die Region Kellerwald-Edersee eine der ganz wenigen Qualitätswanderregionen in Deutschland werden soll. Wir haben bereits sehr viele zertifizierte Weitwanderwege, was die Extra-Touren angeht, könnten wir aber sicher noch einige mehr gebrauchen. Was den Wintersport betrifft, sind die entsprechenden Anbieter dran, sich ständig zu verbessern – das jüngste Beispiel ist der neue Skilift in Willingen. Allerdings werden sich die Betriebe aufgrund des Klimawandels auf lange Sicht auch die Frage stellen, ob sich ein Wintersport-Angebot aus ökononmischen und ökologischen Gesichtspunkten noch lohnt.

Wie lange wird es in den Mittelgebirgen – also auch im Upland – noch Wintersportangebote geben? Und was kommt danach?

Brandstetter: Mit Sicherheit noch die nächsten 20 Jahre. Aber danach wird es schwieriger, aus den genannten Gründen ein wirtschaftlich funktionierendes Angebot bereitzustellen. Schon jetzt verlängern die Betriebe im Upland die Saison, indem sie die Angebote im Wander-, Fahrrad-, und Mountainbiketourismus erweitern. Auch der Ausbau des Lagunenbades in Willingen hängt damit zusammen. Zukünftig müssen also weitere öffentliche und private Investitionen verstärkt in diese Bereiche fließen, um sich unabhängiger vom Wintersport zu machen. Aber ich bin guter Dinge, dass diese Verschiebung gelingen kann. Das zeigen auch schon die zurückliegenden Jahre, in denen im Upland zwar die Zahl der Wintersportler zurückgegangen ist, parallel aber mehr Touristen außerhalb der Wintersport-Saison gekommen sind.