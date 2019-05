Kooperation „Hessenfleisch“ soll heimische Erzeuger in Waldeck-Frankenberg stärken

Ferkel in einem Mastbetrieb: „Wir wollen unseren Kunden auch weiterhin Produkte anbieten, die wir in Waldeck-Frankenberg erzeugen und verarbeiten“, sagt Metzgermeister Frank Heiden aus Waldeck-Freienhagen, der das neue Programm „Kooperation He ssenfleisch“ als sinnvoll ansieht.

Für Landwirte, die Schlachtvieh erzeugen, sowie für Metzgereien und Fleischvermarkter gibt es in Waldeck-Frankenberg ab sofort ein neues Programm. Das Ziel lautet „Stärkung regional hergestellter Produkte“.

Verantwortlich für das Projekt „Kooperation Hessenfleisch“ ist die Baubetreuungsgesellschaft für landwirtschaftliches Bauen (BGL). Finanzielle Unterstützung leisten das Land Hessen, der Bund, die EU und die jeweiligen Landkreise. Bei dem Programm soll es aber nicht nur um eine bessere Förderung für die Errichtung von Ställen oder Schlachtstellen gehen.

„Bei der Schlachtvieherzeugung und Fleischvermarktung gibt es in Hessen – und damit auch in Waldeck-Frankenberg – kaum Abstimmungen zwischen einzelnen Betrieben.

Daraus resultiert ein großer Einfluss außerhessischer Firmen auf angebotene Erzeugnisse, wodurch regionale Produkte behindert werden“, sagte Bernd Vaupel (BGL) bei einer Info-Veranstaltung für Landwirte, Metzger und Mitarbeiter der Fleischvermarktung in Korbach.

Das Programm sieht vor, dass sich Schlachtvieherzeuger und Akteure der Fleischverarbeitung und -vermarktung zusammenschließen, um die regionale Wertschöpfungskette weiter zu verbessern.

„Wir haben in Waldeck-Frankenberg – anders als es mittlerweile in Kassel der Fall ist – noch zwei Schlachthöfe in Bad Wildungen und Mengeringhausen. Wir wollen diese kurzen Wege für unsere Fleischproduzenten und -vermarkter aufrechterhalten. Wer nämlich sein Fleisch in weit entfernte Schlachthöfe bringen muss, wird dieses nicht mehr in Waldeck-Frankenberg anbieten“, so Vaupel. Folglich verschwinde ein Teil der regionalen Wertschöpfung aus dem Landkreis.

Um die Fleischproduktion und -vermarktung im Zuge des neuen Programms zu stärken, sollen Mitglieder der Kooperation Hessenfleisch letztlich aber auch von erhöhten Förderungen bei Investitionen in Stallbauten, Schlachtstellen und der Erweiterung von Ladengeschäften profitieren.

