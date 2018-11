Grippe-Impfstoff in Waldeck-Frankenberg wird knapp

Die Grippewelle Anfang 2018 dürfte vielen präsent sein: Tausende Kranke, überfüllte Praxen. Deshalb wollen sich viele schützen und lassen sich impfen. Die Folge: Langsam geht der Impfstoff aus.

Das bestätigt der hessische Apothekerverband gegenüber unserer Zeitung.

„Wir haben keinen Grippeimpfstoff mehr“, sagt Jutta Goldhofer von der Hirsch-Apotheke in Korbach. „Die Hersteller können derzeit auch nicht nachliefern.“ Wie lange dieser Zustand noch andauern wird, kann sie nicht sagen. Bereits im Frühjahr bestellte die Hirsch-Apotheke den Impfstoff für mehrere Arztpraxen. „Dabei planen wir immer einen Zuschlag mit ein“, sagt die Apothekerin. Trotzdem reicht die bestellte Menge nun nicht aus. Allerdings sei es durchaus normal, dass der Grippe-Impfstoff Ende November zur Neige gehe. „Jetzt geht die Impfzeit zu Ende“, sagt Goldhofer.

Grippe: Vierfach-Impfstoff jetzt auch für Kassenpatienten

Ein möglicher Grund für den verstärken Impfwunsch in der Bevölkerung: Alle bekommen nun die zuvor nur Privatpatienten vorbehaltene Vierfachimpfung. Sie gilt als wirksamer als diejenige mit nur drei Komponenten. „Die Leute fühlen sich nun sicherer“, sagt Goldhofer.

Die Praxis von Dr. Rainer Kittel in Ernsthausen verfügt noch über ausreichend Impfstoff. „Wir haben rechtzeitig vorgesorgt“, sagt Kittel. Der Nachschub an Impfstoff sei vor zwei Wochen eingetroffen. In diesem Herbst hätten sich in seiner Praxis deutlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen als in den Jahren zuvor. Die Grippewelle Anfang 2018 begann im Januar und dauerte zwölf Wochen. In dieser Zeit wurden dem Fachdienst Gesundheit 164 Grippe-Erkrankungen im Kreis bestätigt. 2017 wurden nur 38 Patienten gemeldet. Für diesen Herbst liege noch keine bestätigte Grippe-Erkrankung vor.

Wie kann man sich gegen Grippe schützen? Was ist der Unterschiedd zwischen Grippe und einem grippalen Infekt? Diese und viele andere Fragen beantworten wir in einem gesonderten Artikel mit dem Titel: Grippe 2018: Alle Infos zu Symptomen und Nebenwirkungen der Impfung

Auch interessant: Wir haben eine Übersicht erstellt, in der Sie alles über die aktuelle Grippe-Impfung und den Vierfach-Wirkstoff erfahren.