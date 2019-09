Mellnaus Burgmauer bröckelt

Der Turm der Burg in Mellnau ist schon kilometerweit vor dem Dorf zu sehen. Wer näher ran kommt stellt fest: Die Burg bröckelt. Ortsvorsteherin Margot Diehl ist deshalb in Sorge.

Die Mellnauer Burg, Wahrzeichen des Dorfes am Burgwaldrand, touristische Attraktion und beliebtes Ausflugsziel, ist in schlechtem Zustand. Wenn nicht bald etwas geschieht, droht auch Gefahr für die Besucher. Denn das Mauerwerk ist stellenweise marode. Die Verbindungsmasse bröckelt aus den Fugen und die Steine werden locker.

Wenn sich solch ein Stein aus der Mauer löst und herabfällt, könnte jemand zu Schaden kommen, der sich am Fuße des Burgrings, unter dem Turm oder dem Südtorbogen aufhält. Dieser Bogen ist mittlerweile schon mit einem Gerüst versehen worden, damit nichts passiert.

Die Gipfelburg aus dem 13. Jahrhundert ist in Besitz der Adelsfamilie derer von Schutzbar, genannt Milchling. In den 1950er-Jahren gründeten einige Mellnauer den Heimat- und Verkehrsverein. Ziel war es damals, die geschliffene Burg wieder aufzubauen und zu einem Ziel für die regionale und überregionale Touristik auszubauen. In Eigenleistung errichteten die Mellnauer den weithin sichtbaren Turm.

Mit dem Besitzer der Burg schloss der Verein einen Pachtvertrag. Darin verankert ist die Verpflichtung, Gelände und Gemäuer in Schuss zu halten. Das bedeutet in erster Linie Gärtnerarbeit. Baumkronen müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden. Alle zwei Wochen mussten die Vereinsmitglieder rund sechs Stunden lang auf dem Gelände mähen. Mittlerweile übernimmt das ein Roboter.

Pflanzen und Äste greifen in Ritzen des Mauerwerks hinein, die die Steine werden locker und die Mauern instabil. Vor rund zehn Jahren sei ein Teil der Mauer hergerichtet worden, sagt Margot Diehl. Jetzt sei der Rest fällig.

Die Südtoranlage muss neu verfugt, herausgebrochene Steine wieder eingesetzt werden. Auch im Kellergewölbemuss das Mauerwerk überarbeitet oder zumindest eine Sicherung installiert werden.

Was nach etwas Handwerksarbeit und ein paar ausgebesserten Fugen klingt, ist in Wahrheit ein kostspieliges Unterfangen. Allein für die Sanierung des Turms und des Südtors schätzt Mellnaus Ortsvorsteherin Kosten von rund 450 000 Euro. Nochmal die gleiche Summe ruft Diehl für das Gewölbe und den Rest des Burgringes auf.

Sie spricht von weiteren Sicherungsmaßnahmen und einer Abdeckung, die das Mauerwerk vor Verwitterung schützen soll. Damit würde es richtig teuer: Zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro, schätzt die Ortsvorsteherin. Im Heimat- und Verschönerungsverein sind derzeit 110 Mitglieder organisiert.

Bei einem Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro im Jahr wird schnell deutlich, dass der Verein die Sanierung aus diesen Beiträgen nicht bestreiten kann. Diehl setzt deshalb auf Fördergelder, peilt zum Beispiel das Leader-Programm der Europäischen Union an. Sie hat auch den Landkreis Marburg-Biedenkopf um Unterstützung gebeten. Auch die Stadt Wetter habe Hilfe zugesagt.

