Noch kein Termin für neuen Prozess gegen Ex-Landrat Eichenlaub

Waldeck-Frankenberg. Wann das Verfahren gegen den früheren Landrat Helmut Eichenlaub vor dem Landgericht in Kassel neu aufgerollt wird, ist noch immer nicht entschieden. Eichenlaub hatte erfolgreich Revision gegen das im Jahr 2016 gegen ihn ergangene Urteil eingelegt.

Der Waldeck-Frankenberger Ex-Landrat war im ersten Prozess wegen Untreue, Vorteilsnahme, Steuerhinterziehung und Betrug zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und zu 18.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Eichenlaub legte Revision ein, die wegen eines Verfahrensfehlers Erfolg hatte. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Schon das erste Verfahren dauerte sieben Monate. Bei der Neuauflage des Prozesses gegen Ex-Landrat Helmut Eichenlaub ist nun von einer ähnlich langen Verfahrensdauer auszugehen. In dem Verfahren, das vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Kassel neu verhandelt wird, müssen wieder alle Zeugen aussagen – auch die, die damals aus dem Ausland angereist waren.

Das Landgericht habe ein Rechtshilfeersuchen an die Justiz in der Schweiz gestellt, um Zeugen dort von einem Richter vernehmen zu lassen, erklärte Richter Robert Winter, Sprecher am Landgericht in Kassel, auf Anfrage unserer Zeitung. Über diesen Weg sollen auch Zeugen, die im ersten Verfahren nicht erschienen waren, gehört werden. Noch liege aber keine Antwort aus der Schweiz vor, sagte Winter.

Mit der Eröffnung der Hauptverhandlung sei in diesem Jahr daher nicht mehr zu rechnen.