Obernburg ist "Dolles Dorf": HR drehte in Vöhler Ortsteil

Obernburg. Der Vöhler Ortsteil Obernburg ist in der Hessenschau als "Dolles Dorf" der Woche gezogen worden. In der Sendung läuft am Samstag, 2. September, der Filmbeitrag, den der HR am Freitag im Ort drehte.

Tapfer schreitet Jung-Siegfried in die Drachenhöhle, grüner Rauch und Feuer schlagen ihm entgegen – doch der kühne Recke besiegt das Untier Fafnir und sichert sich dessen Schatz. Szenen wie in Hollywood erlebten die Obernburger am Freitag: Ein Fernsehteam des Hessischen Rundfunks drehte ein Portrait des neuen „dollen Dorfes“.

In der „Hessenschau“ hatte der Fernsehjournalist Bernd Bark das Dorf am Donnerstag gezogen – sofort setzte sich dort die Maschinerie in Gang. Da Ortsvorsteher Klaus Wegener noch unterwegs war, meldete sich Wehrführer Stefan Beckmann beim Kasseler Team, das gegen 21.15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus eintraf. Mit mehr als 50 Einwohnern besprach es, was es am nächsten Tag drehen könnte.

Die „Drachenhöhle“ am Dorfrand faszinierte Bark – die Obernburger setzten ihm die Heldensage binnen Stunden in Szene: Von der Korbacher Gilden-Formation „Sankt Regina“ borgten sie eine Rüstung, in der Jan-Hendrik Klein sein schauspielerisches Talent bewies, seine Schwester Janina kam ins Drachenkostüm. Auch für Rauch und Beleuchtung sorgten die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft.

Panoramaaufnahmen auf dem Koppelberg

Begonnen hatten die Dreharbeiten am Freitagmorgen. Bark, sein Kameramann Ron Kedem, der Tontechniker Helmut Seefeld und der Beleuchter Mark Kroh waren zunächst zu Gast beim Brieftaubenverein, der einige Vögel aufsteigen ließ. Dann fuhr das Team auf den rund 460 Meter hohen Koppelberg, der höchsten Erhebung Vöhls. Dort entstanden Panoramaaufnahmen. Eine Drohne machte Luftaufnahmen.

Auf Hof Lauterbach ging es in die Schnapsbrennerei und zum Saatgutvermehrungsvertrieb. Klaus Wegener stellte den Verein „Obernburg aktiv“ vor, Mitglieder stellen die Spielplatzsanierung nach.

Nach der Mittagspause stand die 14-jährige Fabienne Himstedt und ihr Hund „Don vom schwarzen Kessel“ im Mittelpunkt: Sie haben bei den Hessenmeisterschaften der Schutzhundeprüfung Platz fünf belegt und sich für die deutsche Meisterschaft in Oberhausen qualifiziert.

Lange Zeit nahm die Sagen-Verfilmung in Anspruch. Dann drehte das Team ein kurzes Portrait über die Verlegerin und Buchautorin Dorothea Ambaum, die sanierte Kirche und das Pfarrhaus mit der 300 Jahre alten Kastanie. Das etwa fünfminütige Ergebnis des Drehs und des gestrigen Schnitts ist am Samstag um 19.30 Uhr in der „Hessenschau“ zu sehen.