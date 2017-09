Obsternte in Waldeck-Frankenberg so schlecht wie seit Jahren nicht

Nach Frost im Frühling gibt es jetzt kaum Äpfel

+ © Paulus „Es ist wirklich jämmerlich“: Till Kramer, Betreiber einer mobilen Saftpresse, zeigt den Zweig eines Apfelbaums bei Reddighausen, an dem kaum ein Apfel hängt. Der Frost im Frühjahr hat die Obsternte 2017 vermasselt. © Paulus

Waldeck-Frankenberg. Die Obsternte in Waldeck-Frankenberg fällt in diesem Jahr so schlecht aus wie seit vielen Jahren nicht mehr.