Seltener Wintergast am Edersee: Singschwan bei Herzhausen gesichtet

Singschwan: Dass bei Herzhausen auf dem Edersee mal wieder ein Singschwan zu sehen ist, gilt als eine Natur-Besonderheit in diesem Winter.

Waldeck-Frankenberg. Seit 2014/15 wurde kein Singschwan mehr als Wintergast in Waldeck-Frankenberg gesehen. Nun schwimmt ein Exemplar der Entenvogelart auf dem Edersee bei Herzhausen.

Nachdem in diesem Winter bereits ein seltener Wintergast am Edersee, ein riesiger Seeadler, für Aufsehen gesorgt hat, hält sich nun schon seit längerer Zeit ein seltener Singschwan am Edersee zwischen Asel-Süd und Herzhausen auf. Da er sich unter die heimischen Höckerschwäne gemischt hat, muss man schon etwas genauer hinschauen, um ihn unter den Höckerschwänen zu entdecken. Das eindeutige Kennzeichen eines Singschwans ist der gelbe Schnabel mit seiner schwarzen Spitze.

Der Edersee bei Herzhausen mit seinem ausgedehnten Seggenried war seit vielen Jahren ein sicherer Treffpunkt von überwinternden, nordischen Singschwänen. So wurden zum Beispiel dort am 23. Januar 2004 insgesamt 16 Singschwäne, darunter zwei Jungvögel, gezählt. Erst seit wenigen Jahren haben sich diese Entenvögel – es sind solche, auch wenn sie überhaupt nicht danach aussehen – bei Herzhausen rar gemacht. Das könnte damit zusammenhängen, dass zur Überwinterungszeit der See noch nicht wieder bis Herzhausen aufgestaut war.

Im Winter 2014/15 wurden erstmals seit dem Winter 1974/75 bei Herzhausen – und auch im übrigen Kreisgebiet – keine Singschwäne mehr beobachtet. Auch 2015/16 und 2016/17 gab es keine Beobachtung mehr im Landkreis. Für 2017/18 liegt noch keine Veröffentlichung vor. Daher gilt dem einsamen Singschwan im ehemals wichtigsten hessischen Überwinterungsgebiet für Singschwäne, dem Edersee, nun besondere Aufmerksamkeit.

In Waldeck-Frankenberg leben inzwischen recht viele Höckerschwäne als Brutvögel. Singschwäne sind lediglich nordische Überwinterer. Sehr selten mischt sich auch einmal ein Zwergschwan unter die Höckerschwäne. Dieser besitzt wie Singschwäne einen gelben Schnabel, doch das Schwarz der Schnabelspitze ist ausgedehnter als beim Singschwan.

Immer wieder einmal wurden Schwarzschwäne an der unteren Eder, vermutlich als ehemalige Gehegeflüchtlinge, angetroffen, denn deren Heimat ist Australien. zqa