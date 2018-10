Sommer 2018 in Waldeck-Frankenberg: Ein halbes Jahr Sonne und selten Regen

Waldeck-Frankenberg. Ein halbes Jahr lang Sonne satt und kaum Regen. Das hat es seit den Wetteraufzeichnungen in Waldeck-Frankenberg so noch nicht gegeben.

Auch jetzt, Mitte Oktober, wo die Tage nur noch so lang sind wie Anfang März, hält der gefühlte Sommer noch an.

Womit auch gleich eine der Besonderheiten des Sommers 2018 umrissen ist: Die ersten Sommertage – Tage mit 25 Grad und mehr – stellten sich bereits zum Ende der zweiten Aprildekade ein und selbst der September und Oktober lieferten noch einige davon.

Für den gesamten Zeitraum April bis September wurden in der Station des Deutschen Wetterdienstes in Burgwald-Bottendorf 75 Sommertage und 18 Heiße Tage mit einem Minimum von 30 Grad registriert. Die meisten Sommertage lieferten naturgemäß Juli (25) und August (18); zwischen dem 25. Juli und dem 9. August gab es nicht nur den Großteil der Heißen Tage, sondern am 3. August mit 34,5 Grad auch den Spitzenwert des Jahres. Die Daten der Wetterstation Twistetal sind wegen technischer Probleme derzeit nicht zugänglich, dürften sich aber nicht wesentlich unterscheiden.

Auf gleich hohem Niveau bewegte sich zuletzt der Jahrhundertsommer 2003, wobei damals die gleiche Zahl an Sommertagen und Heißen Tagen zum allergrößten Teil im „eigentlichen Sommer“, dem Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August, gemessen wurden – Mai und September steuerten damals jeweils nur fünf Sommertage bei.

Auffällig in diesem Jahr war auch die geringe Zahl der Niederschlagstage. Ganz anders sah es 2017 aus. Wir erlebten vor einem Jahr einen regenreichen Hoch- und Spätsommer: In Burgwald wurden von Anfang Juli bis Ende September 35 Niederschlagstage gemessen, die Summe betrug 330 Liter pro Quadratmeter. 2018 waren es 14 Tage, die Summe betrug 92 Liter.

Von Roland Schmidt