SPD und CDU wollen Wünschewagen für todkranke Menschen in Waldeck-Frankenberg   

22 Wünschewagen hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bereits in Deutschland, nun kommt mit Kassel ein eigener Wagen für Nordhessen hinzu. Am 23. August nimmt der Wagen seinen Betrieb auf. Zuständig ist er dann für den gesamten Regierungsbezirk – inklusive Waldeck-Frankenberg.

Menschen in der letzten Phase ihres Lebens sollen nochmal ihren Lieblingsort besuchen können: Das ist das Ziel eines Wünschewagens, den SPD und CDU im Kreis anschaffen wollten.

Doch im Kreistag gab es Kritik an der Idee. Mit dem Fahrzeug solle ein Wunsch erfüllt werden, der aufgrund fehlender Mobilität sonst nicht umgesetzt werden könnte, begründete Elke Zarges (CDU) den Antrag der großen Koalition. Der Wünschewagen solle dabei „Reisebuscharakter haben und nicht Krankentransportcharakter“. Eine notfallmedizinische Ausstattung sei aber vorgesehen.

Den Bedarf stelle man nicht in Frage, sagte Heide Boulnois, Fraktionschefin der Linken. Sie frage sich jedoch, warum der Landkreis ein eigenes Konzept haben solle, obwohl der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Nordhessen im August an den Start gehe. Dem könne man sich anschließen, schlug sie vor.

In die gleiche Kerbe schlugen anschließend mehrere Mitglieder des Kreistags, unter anderem Dagmar Deutschendorf (Grüne). Sie betonte, dass die Idee gut sei, es aber „wichtigere Initiativen“ in Waldeck-Frankenberg gebe. Uwe Steuber, Fraktionssprecher der Freien Wähler, fragte, wie diese Anschaffung finanziert werden solle. Man dürfe keine vorschnelle Entscheidung treffen.

„Es geht uns um die Sache“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Timo Hartmann. Es sei toll, dass der ASB ein solches Konzept ebenfalls anbiete, das könne man „einfließen“ lassen, sagte er. Über Geld und das dafür notwendige Personal spreche man noch nicht, derzeit gehe es nur um die Erarbeitung eines Konzepts. „Es geht uns um die Sache, wir möchten den Menschen im Landkreis helfen.“

Eine Entscheidung traf der Kreistag noch nicht. Der Antrag von CDU und SPD wurde zunächst in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration zur weiteren Beratung überwiesen.