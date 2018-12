Tourismus in Waldeck-Frankenberg bringt 700 Millionen Euro

Waldeck-Frankenberg. Rund 700 Millionen Euro werden in Waldeck-Frankenberg pro Jahr im Tourismus erwirtschaftet.

Diese Zahl wurde mit Hilfe einer Studie ermittelt, wie Klaus Dieter Brandstetter, Geschäftsführer der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH (TSWE) jetzt berichtete.

Ein weiteres Ergebnis aus der Studie: Jedes Jahr verbringen Tagestouristen mehr als 9,5 Millionen Aufenthaltstage in Waldeck-Frankenberg. Dazu kommen 4,1 Millionen Übernachtungen. Zusammen wird dabei der genannte Bruttoumsatz von 700 Millionen Euro erzielt. „Die Zahlen zeigen, dass unser Landkreis zu den bedeutendsten Wirtschaftsbranchen gehört“, betonte Brandstetter.

Zu den Tagestouristen kommen noch Übernachtungsgäste. Beide Gruppen sorgen in Waldeck-Frankenberg laut Studie pro Jahr zusammen für 13,6 Millionen Aufenthaltstage – durchschnittlich verbringen somit 37 260 Menschen einen Urlaubs- oder Ausflugstag im Landkreis. „Mit ihren Ausgaben sichern sie 15 230 Vollzeitarbeitsplätze“, unterstrich Brandstetter. Die Zahl der in der Branche arbeitenden Menschen sei aber deutlich höher, da viele in Teilzeit arbeiteten.

„Die Ergebnisse zeigen, dass sich Investitionen von Kommunen und Unternehmen in den Tourismus lohnen,“ ergänzte Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. Vom Tourismus profitierten neben dem Gastgewerbe auch Einzelhandel, Dienstleister und Zulieferer wie Handwerksbetriebe und regionale Produzenten. Im Gastgewerbe landeten 51,6 Prozent des Gesamtumsatzes, im Dienstleistungsbereich 27,1 Prozent und beim Einzelhandel 21,3 Prozent.

Städten und Gemeinden bringe der Tourismus zudem Steuereinnahmen. Brandstetter: „Aus Mehrwertsteuer und Einkommensteuer resultieren etwa 64,8 Millionen Euro aus dem Tourismus im Landkreis. Dazu kommen Effekte durch Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer sowie Kurtaxe.“

Von Philipp Daum