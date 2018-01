Kommunen in Waldeck-Frankenberg müssen in Klärwerke investieren

Land Hessen verlangt, Phosphat besser aus Wasser zu filtern

Mario Angenendt, Klärwerksleiter beim Abwasserverband Ittertal, bei der Kläranlage zwischen Thalitter und Herzhausen.

Waldeck-Frankenberg. Die Kläranlagen in Hessen müssen wegen einer Entscheidung des Umweltministeriums in Wiesbaden nachrüsten: Es sollen weniger Phosphate in die Gewässer gelangen.