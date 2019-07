Ziel: Schnelles Internet für jeder Schulklasse in Waldeck-Frankenberg

Bisher ist keine Schule im Landkreis ans Glasfasernetz angeschlossen, rund zwei Millionen Euro jährlich sollen künftig in IT-Ausstattung und -Infrastruktur der Schulen fließen.

Ziel ist es, in jeder Klasse 30 Mbit zur Verfügung zu stellen: Das sind Kernaussagen zum Stand der Digitalisierung der Schulen im Kreis.

Zwischen 2015 und 2018 hat der Landkreis demnach pro Jahr allein für die IT-Ausstattung zwischen rund 400.000 (2015) und knapp 600. 000 (2018) Euro ausgegeben, zudem sind zwischen gut 22 .000 Euro (2015) und 23 .000 Euro (2018) in die IT-Infrastruktur der Schulen geflossen.

Insgesamt sind die Ausgaben für den IT-Bereich in Schulen von 848. 648 Euro in 2015 auf 1,1 Millionen im vergangenen Jahr gestiegen. Pro Schüler wurden somit fast 60 Euro in 2018 bereitgestellt. Die Zahlen gehen aus den Antworten des Landkreises auf eine Große Anfrage der Linken-Fraktion im Kreistag hervor.

Für den gesamten Breitbandausbau an den Schulen in Waldeck-Frankenberg rechnet der Landkreis mit Kosten von rund 3,5 Millionen Euro und beruft sich damit auf eine Prognose von Breitband Nordhessen. Ein Antrag auf Bezuschussung sei bereits eingereicht.

Neu ist auf Landkreis-Ebene eine „Arbeitsgruppe Digitalisierung“, deren Vorsitz Landrat Dr. Reinhard Kubat inne hat. Zudem gehören Vertreter aller Schulformen sowie das Staatliche Schulamt Fritzlar der Arbeitsgruppe an. In der Runde wurde beschlossen, dass künftig der „digitalen Repräsentationstechnik“ wie Smart TVs mehr Gewicht beigemessen werden soll. Außerdem sollen zusätzliche Ressourcen für Service und Support sowie für Planung und Koordinierung zur Verfügung gestellt werden.

Genauere Pläne zur Umsetzung des Digitalpakts könnten derzeit nicht gemacht werden, da Förderbestimmungen und Regeln des Landes bisher noch nicht bekannt seien.