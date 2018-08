Waldeck-Frankenberg: Städte und Gemeinden setzen auf freies WLAN

„In Bad Wildungen gibt es an manchen Stellen kostenfreies WLAN für Einheimische und Gäste“, teilt Christoph Heiser von der Stadt Bad Wildungen mit. Ein Hotspot werde in der Tourist-Info in der Brunnenallee betrieben. „Ferner gibt es in Frebershausen nahezu flächendeckend kostenfreies WLAN. Dies wurde von uns eingerichtet, da es in Frebershausen keinen Handy-Empfang gibt. Der lang gehegte Wunsch der Einwohner nach weiteren Kommunikationsmöglichkeiten konnte so erfüllt werden.“ Die Besonderheit sei, dass durch Frebershausen eine Unitymedia-Haupttrasse laufe, die es erlaube, das WLAN-Netz mit 100 Megabits pro Sekunde zu betreiben. Zeit und Datenvolumen seien in der Brunnenallee und in Frebershausen nicht begrenzt.

Freies WLAN gibt es zudem in den Tourismushochburgen Willingen und rund um den Edersee – in Willingen am Rathaus in Richtung Linnenkerl, im Kurgarten, am Bahnhof, am Besucherzentrum und am Usselner Freibad. In der Edersee-Region gibt es den Service am Info-Point in Affoldern und in der Röhre auf der Edertalsperre.