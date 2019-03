Vorsorgeuntersuchungen belasten Kinderärzte in Waldeck-Frankenberg

Anstieg bei den Terminen

Vorsorgeuntersuchungen belasten die Kinderärzte in Waldeck-Frankenberg.

Waldeck-Frankenberg. Seit elf Jahren sind die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 für Kinder in Hessen verpflichtend. Sie haben in den Kinderarztpraxen zu einem Anstieg an Vorsorgeterminen geführt.