Waldeck-Frankenberger Friseure begrüßen neue Tarifverträge für Friseure

Mit Freude bei der Sache: Doch Arbeit soll nicht nur Spaß machen, sie muss sich auch lohnen. Die neuen Tarifverträge für Friseure begrüßen deshalb wohl die meisten in der Branche. Unser Symbolbild zeigt Friseurmeisterin Maria Grau von „Maria’s HaarWerk“ in Rotenburg mit Lisa Urban.

Waldeck-frankenberg. Haareschneiden wird teurer. Denn die hessischen Friseure verdienen mehr Geld.

Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi Hessen und der Landesinnungsverband Friseurhandwerk geeinigt, um den Beruf finanziell attraktiver zu gestalten. Für diese Tariferhöhung hat sich kürzlich auch die Friseurinnung Waldeck-Frankenberg ausgesprochen, obwohl sie nicht Mitglied im Landesinnungsverband ist.

„Seit 2003 hat es keine tarifliche Erhöhung mehr gegeben“, erläutert Obermeister Henrik Westmeister (Edertal) und bittet die Kunden um Verständnis für Preiserhöhungen. „Die Tarifverträge bieten den Friseurbetrieben nun ein breiteres Spektrum der Lohngruppeneinteilung und somit auch mehr Vorteile für die Angestellten im Friseurhandwerk“, sagt Westmeier weiter. „Durch die Tarifanpassung wird uns sicherlich der Fachkräfteanteil in der Friseurbranche länger erhalten bleiben“, meint der Obermeister. Seiner Einschätzung nach sei im ländlichen Waldeck-Frankenberg der Preiskampf der Friseure nicht so extrem wie in großen Städten „Hier zählt Qualität und handwerkliches Know-how.“

Wichtig sei auch die bessere Bezahlung der Lehrlinge. Denn man hoffe, dass sich so mehr junge Leute für den Friseurberuf entscheiden. Nachdem es 2005 noch 92 Friseur-Lehrlinge im Landkreis gab, waren es 2015 nur noch 31. Derzeit sind es laut Gerhard Brühl von der Kreishandwerkschaft 37 Azubis, wobei das erste Ausbildungsjahr mit 16 Lehrlingen einen starken Anteil trage.

Die Azubis in Hessens größtem Flächenkreis haben laut Westmeier aber Nachteile, weil sie für die Beschulung und Weiterbildung oft längere Wege in Kauf nehmen müssen, die teilweise gar nicht mit Bus und Bahn machbar seien. Hier sollten die Handwerkskammer Kassel und das Kultusministerium für Verbesserung sorgen, fordert er.

Hintergrund Mit den Entgelt-Tarifverträgen für Auszubildende und Beschäftigte im Friseurhandwerk steigen die Löhne in drei Schritten zwischen 15 und 24,5 Prozent – abhängig von der Lohngruppe. Ungelernte Kräfte erhalten nun 9,34 Euro, vorher 8,84 Euro, erfahrene Friseure 10,84 Euro (vorher 9,26). Für Meister einer kleinen Filiale steigt der Lohn von 12,74 Euro auf 14,81 Euro, Meister in einer Filiale mit über zehn Beschäftigten erhalten 17,84 Euro. Bis 2021 folgen zwei weitere Steigerungen. Das gilt auch für die Auszubildenden. In diesem Jahr gibt es bis zu 50 Euro mehr pro Monat (insgesamt 500 Euro brutto im 1. Lehrjahr, 600 Euro im zweiten, 700 Euro im dritten). Rund 12 000 Menschen sind im hessischen Friseurhandwerk beschäftigt. In Waldeck-Frankenberg gibt es 151 in die Handwerksrolle eingetragene Friseurbetriebe und Betriebs-Filialen. (red/mab)