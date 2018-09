Wanderverband-Kritik: Es fehlen Einkehrstationen

Wandern wird immer beliebter: In Waldeck-Frankenberg – speziell im Frankenberger Land – rückt diese Zielgruppe wieder stärker ins Blickfeld der Touristiker.

Von Philipp Daum

Waldeck-Frankenberg. Wanderexperten kritisieren fehlende Einkehrstationen für Wanderer in Waldeck-Frankenberg.

Wer in Hessen gerne die Wanderschuhe schnürt, kann sich nicht beklagen. In den unterschiedlichen Regionen finden sich zahlreiche Routen, darunter auch viele zertifizierte Qualitätswanderwege. Die meisten davon sind gut ausgeschildert.

Doch nun schlagen Wanderexperten Alarm angesichts der aus ihren Augen immer weniger werdenden Einkehrmöglichkeiten für Wanderer.

„Es wird schwierig, die Qualität der Infrastruktur aus Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben in den kommenden Jahren zu halten“, sagt Jens Kuhr, Sprecher des Deutschen Wanderverbands in Kassel.

Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut in Marburg kritisiert: „Das Manko sind die Einkehrmöglichkeiten im ländlichen Raum. Das Angebot hat bereits in den vergangenen Jahren nachgelassen. Und diese Situation wird sich weiter verschlechtern.“

Mit Blick auf Waldeck-Frankenberg scheint dies nicht so alarmierend zu sein. „Vor allem an den Hauptwegen sind wir bei der Gastronomie noch gut aufgestellt. In den beliebten Wandergebieten rund um den Edersee und im Upland gibt es nach unserer Einschätzung noch genug Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten“, berichtet Claus Günther, Geschäftsführer der Edersee-Touristic. Bisher habe es diesbezüglich kaum Beschwerden von den Wanderern gegeben.

Zwar seien Vermieter von Ferienwohnungen eher daran interessiert, Gäste über längere Zeit zu beherbergen. „In der Regel finden aber auch Wanderer, die nur einmal übernachten wollen, hierzulande immer noch preiswerte Unterkünfte“, so Günther. Auch das Gastronomie-Angebot sei ausreichend.

Das Problem seien allerdings die Öffnungszeiten, die sich gerade bei den Ruhetagen öfter mal überschnitten. Günther: „Hier wäre eine bessere Abstimmung unter den Gastronomen wichtig, um den Wanderern zu jeder Zeit ein optimales Angebot bereitzustellen.“

