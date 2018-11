Zu viel Plastik in Biotonnen erhöht die Abfallgebühren

Blick in die Biotonne: Adrian van der Loo, Müllwerker bei der Firma Fehr, leert auf seiner Tour Biotonnen in Frankenberg. Immer wieder finden er und seine Kollegen Plastik zwischen den Bioabfällen. Das gehört dort nicht hin.

Plastiktüten, Kunststoffbeutel, oder Blumentöpfe landen im Landkreis Waldeck-Frankenberg in der Biotonne. Aufklärung soll helfen, das Fehlverhalten der Bürger zu ändern.

Das Plastik, das von einigen Bürgern in der Biotonne entsorgt wird, bereitet den Betreibern von Kompostierungsanlagen Probleme. Im Landkreis landen laut Egbert Blanc, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, durchschnittlich 1,5 Prozent Fremdstoffe in der Biotonne.

Das liege zwar unter dem Bundesdurchschnitt von drei Prozent, belaste das Unternehmen aber trotzdem mit zusätzlichen Kosten. Das Problem war jüngst auch Thema bei einem Treffen der Bürgermeister im Landkreis.

Plastik aus den Biotonnen landet auf Äckern

In Waldeck-Frankenberg fallen jährlich 28 000 Tonnen Bioabfall an. Die Kommunen sind dafür zuständig, den Biomüll bei den Bürgern einzusammeln. Er landet in den Kompostwerken in Flechtdorf und Geismar. Hier entsteht Dünger aus Speiseresten, Gartenabfällen, Laub und Moos.

Beim Umsetzen und Sieben der verrottenden Abfälle werden auch die noch enthaltenen Fremdstoffe weiter zerkleinert. Verlässt der Kompost das Werk, landet er als Dünger auf heimische Felder und in Gärten. Immer mit dabei: die kleinen Plastikteilchen. Diese könnten über die Nahrungskette in den menschlichen Körper gelangen.

Für das Fehlverhalten einzelner Bürger zahlen alle

Etwa 70 Prozent der Haushalte in Waldeck-Frankenberg sortieren ordentlich, sagt Egbert Blanc. Die übrigen 30 Prozent könnten nur mit viel Aufwand dazu bewegt werden, ihr Verhalten zu ändern. Aufklärung sei ein Weg. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft informiere die Bevölkerung und die Gemeinden regelmäßig durch Presse, Flyer und Anschreiben über die richtige Mülltrennung.

Bis 2014 wurden die Kommunen bei starker Verunreinigung des Biomülls mit zusätzlichen Sortierkosten belastet. Laut Blanc wurde diese Regelung aufgrund des Verwaltungsaufwandes eingestellt. Umgelegt werden die zusätzlichen Kosten letztendlich auf alle Gebührenzahler.

Wie entsteht aus Biomüll Dünger?

Der Landkreis verfügt über Kompostwerke in Flechtdorf und Geismar. Der von den Kommunen in die Anlagen gelieferte Biomüll wird dort kontrolliert, sortiert und Schadstoffe werden entnommen. Dann wird der Biomüll zu sogenannten Rottemieten aufgesetzt, die regelmäßig mit einem fahrbaren Mietenumsetzer vermischt und belüftet werden.

Nach vier Monaten befreit eine Siebanlage den Kompost von noch enthaltenen Rest- und Störstoffen (Kunststoffe, Steine, grobe Holzstücke, Textilreste). Diese müssen anschließend extern in Verbrennungsanlagen entsorgt werden.

Dann wird der Kompost (jährlich rund 10.000 Tonnen) zur Nachreife gelagert und als Dünger für Landwirtschaft und Gartenbau abgegeben. Er unterliegt der Qualitätskontrolle durch die Bundesgütegemeinschaft Kompost.

