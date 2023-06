Kriminalhauptkommissar Dirk Richter klärte über Trickbetrüger und Telefonbetrug auf

Von: Annika Beckmann

Teilen

Kriminalhauptkommissar Dirk Richter gab Tipps, wie man sich vor Trickbetrügern und Schockanrufen schützen kann. © Annika Beckmann

Wie man sich vor Trickdiebstählen, dem Enkeltrick oder Schockanrufen schützen kann – das klärte Kriminalhauptkommissar Dirk Richter in einem kurzweiligen Vortrag vor rund 20 Zuhörern im Frankenberger Burgwaldkasino auf.

Frankenberg – Die Besucher konnten Fragen stellen oder von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Jürgen Mangold, Oberstabsfeldwebel a.D. und Vorsitzender der Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen (ERH), hatte die Informationsveranstaltung für ERH-Mitglieder organisiert. „Bedingt durch die vielen Vorfälle, die wir im Landkreis hatten, ist der Vorstand auf die Idee gekommen, einen Vortrag zu diesem Thema zu arrangieren“, sagte Mangold. Daraufhin habe er sich mit Dirk Richter in Verbindung gesetzt, der bei Veranstaltungen Seniorenprävention betreibt.

Kriminalität im Kreis

Dirk Richter begann seinen Vortrag mit der aktuellen Situation im Landkreis. „Wir leben hier sicherer als in anderen Regionen“, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg. Laut polizeilicher Kriminalstatistik habe es 2022 im ganzen Landkreis etwa 5500 Straftaten gegeben. Im Jahr zuvor seien die Zahlen coronabedingt niedriger gewesen. „Insgesamt bewegt sich die Anzahl der Straftaten aber unter dem Niveau vor Corona“, sagte Richter.

Trickdiebstahl

„Wir haben seit Ende des letzten Jahres enorme Steigerungen, was Taschen- und Trickdiebstähle in Supermärkten betrifft“, sagte Dirk Richter. Überwiegend seien ältere Frauen betroffen, die ihre Tasche im Einkaufswagen ablegen. „Eine Tasche gehört dort nicht hin“, erklärte er. Stattdessen solle sich diese stets am Körper befinden.

Aber auch Männer und Jugendliche seien gefährdet, die ihr Handy oder das Portemonnaie in ihrer Hosentasche tragen. Kleidungsstücke mit Reißverschlüssen böten keinen hundertprozentigen Schutz. „Wenn Sie jemand anrempelt und sich anschließend höflich entschuldigt, kann ein Zweiter in der Zwischenzeit ihre Wertsachen klauen“, sagte Richter. Er rate zudem dringend davon ab, den Pin-Code in der Geldbörse aufzubewahren. Der Diebstahl werde häufig erst an der Kasse entdeckt und mache die Aufklärung des Vorfalls schwierig: „Viele Supermärkte besitzen keine Videoüberwachung.“ Bei Diebstählen oder anderen Vorfällen sei es dennoch wichtig, sich an die Polizei zu wenden.

Telefonbetrug

„Seien sie immer misstrauisch“, riet Dirk Richter den Zuhörern. Klassisch sei der Enkeltrick, bei dem sich Kriminelle als Enkel oder Verwandte ausgeben, um den meist älteren Menschen Informationen und Geld zu entlocken. „Häufig durchforsten die Betrüger Telefonbücher und halten nach alt klingenden Namen Ausschau.“ Sein Tipp: Namen und Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen lassen.

Auch das Phänomen des falschen Polizisten funktioniere immer noch, ebenso der Schockanruf: „Die Betrüger täuschen zum Beispiel vor, dass sich ein Angehöriger in einer Notlage befindet, und versuchen, bewusst mit der Angst der Menschen zu spielen“, sagte Richter.

Häufig werde die Situation realistisch mit Funkgesprächen und hektischem Tumult im Hintergrund inszeniert. Außerdem werde gezielt Druck ausgeübt. Dieses Zusammenspiel könne auch der Grund dafür sein, dass immer wieder Menschen auf den Betrug hereinfallen.

„Legen Sie immer sofort auf, wenn jemand Geld verlangt, und bewahren sie keine größeren Geldsummen zuhause auf“, riet Dirk Richter. Man solle nicht aus reiner Höflichkeit am Telefon bleiben. Die Polizei rufe zudem niemals mit der Nummer 110 an. Dies sei ein weiteres Indiz für einen Betrug.

Bei sogenannten Microsoft-Anrufen täuschen meist englischsprachige Personen vor, dass der Computer gefährdet sei und dringend ein Update benötige. „Geben Sie auch hier keine Informationen heraus, sonst riskieren Sie einen Computer-Virus.“

Mails und Whatsapp

Niemals solle man auf einen Email-Link klicken, der einem unbekannt ist oder etwas herunterladen. „Informieren Sie sich im Internet über Phishing-Mails“, riet Dirk Richter. Auch über Whatsapp versuchen die Kriminellen, an Geld zu gelangen. „Die Betrüger geben sich zum Beispiel als Tochter aus und behaupten, dass sie eine neue Nummer besitzen.“ Häufig werde darüber dann nach Geld gefragt, weil angeblich eine Rechnung nicht bezahlt werden konnte. „Nicht darauf eingehen“, riet Dirk Richter.