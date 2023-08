Mittelalterliches Heerlager

Kugelsburg ist jetzt als Bühne nutzbar

Glasdach und Bühne: Architektin Brigitte Schade-Kleist und Metallbauer Stefan Mielke begutachten das Ergebnis ihrer Arbeit im Palas der Kugelsburg, dem Wahrzeichen der Stadt Volkmarsen. © Elmar Schulten

Die Kugelsburg, das Volkmarser Wahrzeichen aus dem 13. Jahrhundert, ist in mehreren Bauabschnitten in ihrem Bestand gesichert und für die touristische Nutzung aufgewertet worden.

Volkmarsen – Nach Umbau und Modernisierung der Gaststätte ist auch das historische Mauerwerk von Palas und Burgfried grundhaft saniert worden. Dazu haben Mauerwerksexperten aus Thüringen die Fugen nach historischem Vorbild neu ausgefüllt. Außerdem wurde der Turmaussteig und die Aussichtsplattform am Burgfried erneuert.

Völlig neu ist das Stahlgerüst, das ein Glasdach über dem Palas trägt. Zusammen mit dem neu eingezogenen Holzfußboden ist hier eine völlig neue, überdachte Veranstaltungsfläche entstanden, die den Innenhof des Palas auf eine ganz neue Weise erlebbar macht.

Planungsidee sehr gut umgesetzt

„Jetzt kann man sich wieder vorstellen, dass das mal ein Wohnhaus war, stellte Bürgermeister Hendrik Vahle am gestrigen Donnerstag bei einer abschließenden Baubesprechung fest.

Der Magistrat hatte 2019 das Marburger Planungsstudio HAZ mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. HAZ-Ingenieur Thorsten Ulott zeigte sich von der Umsetzung seiner Pläne begeistert. Es geschehe selten, dass Ideen 1:1 in die Wirklichkeit umgesetzt würden. Hier sei es in vorbildlicher Weise gelungen.

Glasdach ermöglicht Blick in den Himmel

Die Fugen seien nicht irgendwie zugeschmiert, sondern nach historischem Vorbild ausgeformt worden, sodass auch die Wasserführung stimme. Gelungen sei auch das Glasdach. Das bekräftigte Planerin Brigitte Schade-Kleist: „Mein Ziel war es, dass wir den Himmel sehen können. Das ehemals dunkle und bemooste Mauerwerk wirke durch die neuen Fugen wieder hell, die schwere Dachkonstruktion wirke erstaunlich leicht und einladend. Hier hätten die bauausführenden Firmen ganze Arbeit geleistet, schwärmte die Architektin.

Ihr sei bewusst, dass die Dachkonstruktion im Stadtparlament immer kritisch gesehen worden sei. Das Ergebnis aber könne überzeugen.

1,1 Millionen Euro Zuschuss für vier Projekte

Aus Sicht des Fachdienstes Dorferneuerung und Regionalplanung beim Landkreis rechnete Walter Rinklin vor, dass insgesamt 1,1 Millionen Euro in vier Projekte der Kugelsburg-Sanierung geflossen seien: „Das wäre heute wohl sobald nicht wieder möglich.“

Möglich sei dies nur gewesen, weil die Kugelsburg wichtig für die regionale Identität und den Tourismus sei. Für Mauerwerkssanierung, Aussichtsplattform und Glasdachkonstruktion hat die Stadt Volkmarsen rund 860.000 Euro investiert. Dazu flossen 562.000 Euro an Zuschüssen.

Gaststätte wurde ebenfalls modernisiert

Mit einem Kugelsburg-Spektakel feiert die Stadt am Wochenende den Abschluss der Sanierungsarbeiten an Palas und Bergfried. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, sind Jung und Alt eingeladen, das alt-bekannte Wahrzeichen neu zu entdecken. Besonders der Aufstieg zur neu gestalteten Aussichtsplattform lohnt sich.

Darüber hinaus präsentiert sich die Kugelsburg-Gaststätte in neuem Glanz. Ein modernes Servicegebäude mit Toilettenanlage bietet einen architektonischen Kontrast zur mittelalterlichen Burg.



Mittelalterliches Heerlager

Auf dem Parkplatzgelände ist eine kleine Budenstadt aufgebaut, in der es kulinarische Leckereien, und viele Überraschungen für kleine und große Besucher gibt. Ein Heerlager wird zu Gast sein und mittelalterliches Leben darstellen.



Wer sich für die Stadtgeschichte oder die idyllische Natur interessiert, ist zur Stadtführung und zu einer Wanderung auf einem Teilstück des neuen Fernwanderwegs H9 eingeladen. Das Programm wird außerdem von Musik- und Tanzgruppen mitgestaltet.



Abwechslungsreiches Musikprogramm

Das Wochenendprogramm beginnt am Sonnabend um 14 Uhr mit Salutschüssen und einer kleinen Feierstunde auf der neuen Bühne im Palas. Anschließend führen die Kinder der Grundschule „Villa R“ Tänze auf. Für 16 Uhr ist Livemusik mit Wuthe & Faust angesagt. Um 18 Uhr tritt der MGV Ehringen auf. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit „Floor 6“ im Festzelt.



Für Sonntag, 3. September ist um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter Mitwirkung des Gemischten Chores Külte ist Festzelt angekündigt. Um 11.30 Uhr beginnt ein musikalischer Frühschoppen mit dem Musikverein 1921 Volkmarsen.



Wanderweg H9 kennenlernen

Ab 14 Uhr wird Kinder-Schminken vom Team des katholischen Kindergartens angeboten. Ab 15 Uhr Kinder-Musik mit Herrn Müller und seiner Gitarre. Um 16.30 Uhr tritt noch einmal der Gemischte Chor Külte auf der Bühne im Palas auf.



Schnupperwanderungen auf dem H9 beginnen am Sonnabend um 14.30 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Start ist an der Hinweistafel beim WC-Gebäude.



Kostenlose Stadtführung und Fahrt mit Shuttlebus

Eine kostenlose Stadtführung beginnt am Samstag, 2. September, um 11.30 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz. Gezeigt werden die Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt mit ihren Kirchen, Rathaus, Mühlen, Stadtbefestigung und Mikwe. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Shuttlebus an der Nordhessenhalle zu nutzen. (Elmar Schulten)