Kugelsburg Volkmarsen: Sanierung geht erst 2025 weiter

Von: Julia Janzen

Teilen

Die Sanierung des Volkmarser Wahrzeichens wird wohl erst 2025 weitergehen. Der Grund sind Förderzusagen, die frühestens im zweiten Halbjahr 2024 kommen. © Elmar Schulten

„Wir haben noch ein gutes Stück zu gehen, um die Kugelsburg zu erhalten“, sagte Bürgermeister Hendrik Vahle am Mittwochabend in einer Ausschuss-Sitzung. Er gab einen Überblick über die anstehenden Sanierungsarbeiten und die geplanten Kosten.

Volkmarsen - Im Fokus stehen für den nächsten Sanierungsabschnitt der Wohnturm sowie die obere und untere Ringmauer. Allerdings: Tatsächlich gearbeitet werden kann an der Burg wahrscheinlich erst wieder ab 2025. Zunächst müssen mehrere Förderungen beantragt werden, mit Zusagen rechnet Vahle erst im zweiten Halbjahr 2024.

Am Wohnturm sei zwar die äußere Standsicherheit gegeben laut einer Untersuchung eines Ingenieurbüros, wohl aber nicht die innere Standsicherheit. Viele Fugen sind nicht mehr gefüllt, es fallen immer wieder Mörtelteile und Steine herab. Zudem sind manche Steine durch die Wasserführung geplatzt.

Gegen die obere Ringmauer drückt Erde, es gibt teils Risse und Schalenablösungen. Teils gefährdet ist die äußere Standsicherheit an der unteren Ringmauer. Stützstreben seien überhaupt nicht mit der Mauer verbunden. Angestrebt ist zudem, eine baufachliche Untersuchung zu machen. Denn es seien alte Holzstücke entdeckt worden, die noch original sein könnten, so Vahle.

Die berechneten Baukosten für die anstehenden Arbeiten liegen bei insgesamt rund 770 000 Euro. Davon sind etwa 620 000 Euro reine Baukosten, der Rest Baunebenkosten. Da die Dorfentwicklung abgeschlossen sei, könnten laut Vahle darüber nun keine Gelder mehr beantragt werden.

Maßnahmen besser nach außen kommunizieren

Stattdessen soll eine Bundeszuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm beantragt werden, weiterhin hofft die Stadt auf eine Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Auch auf Mittel des Landes hofft der Bürgermeister. Insgesamt könnten so maximal 550 000 Euro Fördermittel erreicht werden.

Dass in der Öffentlichkeit besser kommuniziert werden müsse, warum so viel Geld für die Maßnahmen fällig werde, regte Klaus Teppe (Freie Wähler) an. Das sei nicht überall angeommen, darüber werde in der Bevölkerung diskutiert. Und schließlich wolle man nicht den Eindruck erwecken, dass man sich „Luxus gönne“.

Jeweils einstimmig votierten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Familien-, Sport- und Ehrenamtausschusses für das weitere Vorgehen. jj