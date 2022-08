Kunden entsorgen alte Elektrogeräte bisher nur selten in Waldeck-Frankenberger Märkten

Recycling-Quote soll erhöht werden

Wie wird die neue Möglichkeit, alte Elektrogeräte im Supermarkt abzugeben, angenommen? Das haben wir in Waldeck-Frankenberger Geschäften nachgefragt.

Waldeck-Frankenberg – Ein neues Gesetz verpflichtet Discounter und Supermärkte, alte Elektrogeräte anzunehmen. Wer sein altes Smartphone, den defekten Toaster oder den ausgedienten Rasierapparat entsorgen möchte, kann dies jetzt auch mit seinem Einkauf verbinden. Seit dem 1. Juli gilt das geänderte Elektro- und Elektronikgesetz.

Doch die Möglichkeit der Entsorgung im Supermarkt werde bislang noch gar nicht von den Kunden angenommen, berichtet Miriam Manthey, stellvertretende Marktleitung vom Rewe-Markt Stephan Fink in Korbach. „Diese Möglichkeit wurde bis heute von unseren Kunden noch nicht genutzt", berichtet Manthey. Und auch im Edeka-Markt Schwebel in Frankenberg sei es bislang ähnlich. „Eine Handvoll technischer Altgeräte wurden bis dato bei uns abgegeben", berichtet Marktleiter Maik Binding.



Durch die Gesetzesänderung soll die Entsorgung von Elektroschrott einfacher für die Verbraucher werden. „Sie können jetzt ausgediente Geräte unkompliziert und kostenlos zurückgeben“, erklärt Dr. Bettina Hoffmann (Grüne), Staatssekretärin im Bundesumweltministerium.



Denn in Deutschland fristen laut Verbraucherzentrale über 200 Millionen alte Handys ein „ungenutztes Dasein“ in Schubladen. Und auch Großgeräte würden nicht sachgerecht entsorgt, sondern endeten häufig in undurchsichtigen Schrotthändler-Kanälen. „Bislang werden nur rund 45 Prozent des Elektroschrotts ordnungsgemäß entsorgt“, so die Bilanz der Verbraucherzentrale. Damit sei Deutschland meilenweit von der EU-weit vorgeschriebenen Sammelquote von 65 Prozent entfernt.



Die Pflicht zur Rücknahme von Elektroaltgeräten besteht unter zwei Voraussetzungen: eine Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern sowie Verkauf von Elektrogeräten mehrmals oder dauerhaft im Jahr. „Wir schaffen ein breites Netz an alltagsnahen und leicht erreichbaren Rücknahmestellen. Das ist ein wichtiger Schritt, um mehr Elektrogeräte für ein hochwertiges Recycling zu sammeln“, so Hoffmann

Elektrozahnbürste oder Rasierer kaputt – entsorgen ging bisher im Wertstoffhof, Sammelcontainer oder beim Elektrohändler. Bestimmte Geräte nehmen jetzt auch Supermärkte und Discounter zurück. Der Einzelhandel sei gewappnet und auch die Lebensmittelhändler versprechen einen reibungslosen Ablauf, so ein Ergebnis unserer Umfrage bei heimischen Unternehmen. Allerdings halten sich die Kunden in Sachen Entsorgung von Altgeräten im Supermarkt noch sehr zurück.

Rückgabe von Elektroschrott in den Märkten

„Ich würde meinen Elektroschrott nicht im Supermarkt abgeben, dafür ist ja der Recyclinghof da“, sagt Miriam Manthey, stellvertretende Filalleitung vom Rewe-Markt Fink in Korbach. Bislang sei aber auch noch kein Gerät in ihrem Geschäft abgegeben worden. Sollten Kunden ihre kleinen Elektrogeräte entsorgen wollen, sei das aber kein Problem. „Unsere Kunden können natürlich ihre Altgeräte bei uns an der Kasse abgeben“, erklärt Manthey. „Unser Personal hat feste Anweisungen von Rewe erhalten, wie die Entsorgung der Elektrogeräte ablaufen soll.“

Im Edeka-Markt Schwebel in Frankenberg wird auch nicht mit großen Mengen an Rückgaben von Elektroschrott gerechnet. „Nach über einem Monat der Einführung wurde es bisher kaum genutzt. Die Menge an Geräten kann man an einer Hand abzählen – der Aufwand hierbei hält sich in Grenzen“, berichtet Marktleiter Maik Binding.

Er schildert: „Unser Personal ist gut vorbereitet und nimmt die Elektrogeräte an der Kasse gerne entgegen.“ Doch Binding vermutet, dass es einfach noch nicht beim Verbraucher „angekommen ist, seinen Elektroschrott im Supermarkt abgeben zu können“.

Rückgabe von Elektroschrott im Online-Handel

Für den Online-Handel gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen zur kostenlosen Rücknahme von Elektroaltgeräten wie für den stationären Handel.

Konkret bedeutet das: Die Online-Händler sind zur Rücknahme verpflichtet, wenn Lager- und Versandflächen größer als 400 beziehungsweise 800 Quadratmeter sind.

Bedingungen für die Rückgabe von Elektroschrott

Die Rücknahme der Geräte ist an Bedingungen geknüpft: Die Supermärkte müssen selbst mehrmals im Jahr oder permanent Elektrogeräte verkaufen, damit sie Elektroschrott zurücknehmen können. Außerdem dürfen die Geräte maximal eine Kantenlänge von 25 Zentimeter aufweisen. Wenn ein größeres Neugerät – wie zum Beispiel ein Fernseher oder ein Kühlschrank – gekauft wird, so können Kunden ihr Altgerät ebenfalls zurückgeben, auch wenn die Kantenlänge hier 25 Zentimeter deutlich übersteigt. Die alten Elektrogeräte sollen künftig in professionellen Sammelbehältnissen nahe der Kassen oder durch eine persönliche Abgabe bei den Mitarbeitern abgegeben werden können.

Rückgabe von Elektroschrott: Die Wertstoffhöfe

Nach wie vor können Elektrogeräte auch bei den Wertstoffhöfe abgegeben werden. Dort kann man alle Altgeräte kostenlos abgeben.

Rückgabe von Elektroschrott: Das Ziel

„Zuletzt lag die Sammelquote für alte Elektrogeräte deutschlandweit bei 44 Prozent“, sagt Dr. Bettina Hoffmann, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Mehr als die Hälfte der ausgedienten Elektrogeräte werde falsch entsorgt oder verstaube in Schubladen und Abstellkammern. So gehen wertvolle Rohstoffe für das Recycling verloren. „Diesen Ressourcenschatz wollen wir heben, um wichtige Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer oder Lithium zurückzugewinnen. Nur wenn alte Geräte ordentlich gesammelt werden, können Schadstoffe verlässlich ausgeschleust und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden“, sagt Hoffmann. Ziel sei es, die Sammelquote auf 65 Prozent zu steigern. Allerdings scheint man sich diesem Ziel trotz der Gesetzesänderung aktuell nur langsam zu nähern. (Michael Cebula)