Kreisvolkshochschule in Waldeck-Frankenberg: Kurszahlen steigen wieder

Von: Cornelia Höhne

Ehrungen bei der Kreisvolkshochschule: Mit Blumen (von links) die drei verabschiedeten Kursleiter Jutta Langenbach, Eckehardt Debelius und Eva-Maria Jakob, umrahmt von Projektbereichsleiterin Lara Kurzrock, VHS-Vorsitzender Uta Opper-Fiedler, Projektbereichsleiterin Gaby Lienhop, VHS-Direktor Manuel Wolf und Kreisbeigeordneter Hannelore Behle. © Cornelia Höhne

Die Kreisvolkshochschule ist nach Einschränkungen während der Corona-Pandemie wieder auf erfreulich gutem Weg. Die Zahl der Kurse stieg im Jahr 2022 um 24,2 Prozent, bei den Belegungen gab es ein Plus von 42,2 Prozent, und die Unterrichtsstunden legten im vorigen Jahr um 51,8 Prozent zu.

Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den VHS-Direktor Manuel Wolf in der Mitgliederversammlung in Bad Wildungen vorlegte.

Das erste Halbjahr war noch deutlich von Auswirkungen der Pandemie gekennzeichnet, danach erholte sich das Geschehen auf dem Bildungssektor.

524 Kurse mit 4655 Belegungen listet Wolf in der Jahresstatistik 2022 auf, im Corona-Jahr 2021 waren es nur 422 Kurse mit 3275 Belegungen. Insgesamt 11 766 Unterrichtsstunden wurden im vergangenen Jahr abgehalten. Das ist ein deutlicher Anstieg nach nur 7751 Stunden im Jahr 2021.

Kurse fanden an 34 Orten in Waldeck-Frankenberg statt und an sieben außerhalb des Kreises. Mit 162 Kursen wird das größte Angebot in Frankenberg vorgehalten, dicht gefolgt von Korbach mit 156 Kursen sowie Bad Wildungen mit insgesamt 74 Kursen.

Manuel Wolf, VHS-Direktor © PR

Immens ist das Interesse an Deutsch als Fremdsprache. Darin spiegeln sich laut Wolf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wider. Das Kursangebot wurde massiv ausgebaut und prägte die gesamte Arbeit der VHS, die von einem hoch motivierten Team getragen wurde. Wolf: „Neben dem stark frequentierten offenen Angebot und Auftragskursen wurde die 2018 ausgelaufene Zulassung für BAMF-Integrationskurse erneuert und wieder neue Kurse angeboten.“ Wegen der hohen Arbeitsbelastung wurde die geplante Umstellung auf digitale Kursvereinbarungen erst 2023 umgesetzt.

Die VHS ermöglicht Menschen aller Altersgruppen, sich weiterzubilden – bei Sprachkursen, Angeboten für den Beruf, Gesundheitskursen oder kulturellen Veranstaltungen. Mit ihrem vielfältigen Bildungsangebot und der Vermittlung von Wissen leisten die Volkshochschulen einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte Vorsitzende Uta Opper-Fiedler in der Wandelhalle.