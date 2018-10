Landtagswahl: Ein Abgeordneter mehr für Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg. Sechs statt bisher fünf Politiker aus Waldeck-Frankenberg werden nach der Wahl vom Sonntag im neuen hessischen Landtag vertreten sein. Das steht mit dem vorläufiges amtlichen Endergebnis von Montagmorgen fest.

Neben den beiden direkt gewählten CDU-Bewerbern Armin Schwarz (Wahlkreis Waldeck) und Claudia Ravensburg (Frankenberg mit Bad Wildungen) ziehen auch die beiden Grünen Daniel May und Jürgen Frömmrich über die Landesliste ihrer Partei wieder in den hessischen Landtag ein. Über die Landesliste der Alternative für Deutschland (AfD) schaffte Claudia Papst-Dippel (Volkmarsen) neu den Sprung ins Wiesbadener Parlament.

Am späten Sonntagabend wurde dann auch klar, dass die Frankenberger SPD-Kandidatin Dr. Daniela Sommer wieder ins Parlament einzieht. Grund dafür waren Überhangmandate der SPD. Bedingt durch Überhang-Mandate sei sie von Listenplatz 12 auf 19 gerutscht, sagte Daniela Sommer. Doch das reichte für den Wiedereinzug ins Parlament.

Auf Nachfrage bestätigte Sommer, dass sie auch in der vergangenen Wahlperiode eng mit ihrer CDU-Landtagskollegin Claudia Ravensburg zusammengearbeitet habe. So wolle sie auch in Zukunft verfahren. „Das wird noch eine Mammut-Aufgabe“, sagte Daniela Sommer. „Der ländliche Raum darf nicht abgehängt werden. Wenn man etwas erreichen will, muss man an einem Strang ziehen.“