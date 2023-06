Max Mutzke in Korbach: Big-Band-Manager Johannes Langendorf wohnt am Edersee

Von: Marianne Dämmer

Gern zu Hause am Edersee: Johannes M. Langendorf aus Korbach, Tourmanager und Konzertorganisator der Big Band der Bundeswehr. Am Donnerstag tritt die Big Band zusammen mit Max Mutzke in Korbach auf. © Marianne Dämmer

Vom Edersee mit musikalischem Auftrag in die ganze Welt: Der gebürtige Korbacher Johannes M. Langendorf ist seit sieben Jahren Tourmanager der Big Band der Bundeswehr, einer der ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchester Deutschlands. Weil die Big Band als musikalischer Botschafter der Bundeswehr in nahezu allen Teilen der Welt auftritt, ist auch Langendorf praktisch grenzenlos unterwegs.

Edertal-Rehbach – Der 51-Jährige liebt und lebt seinen Job, wie er sagt – um dann kleine Auszeiten in seinem Rückzugsort in Rehbach am Edersee besonders zu genießen. Wenn er nicht gerade wieder am Telefon gefordert ist, gibt hier für einige Stunden die Ruhe den Takt an.

Vor 20 Jahren campte er mit seinen beiden Kindern aus erster Ehe regelmäßig am Rehbach. Er fand so sehr Gefallen an dem Ort, dass er und seine Frau Magdalena, die erst vor kurzem geheiratet haben, sich dort vor sechs Jahren ein Wochenendhausdomizil schufen mit Wohnterrasse, auf der es sich genießen lässt. Damit ist Johannes M. Langendorf sozusagen auch ganz offiziell wieder in seine alte Heimat, das Waldecker Land, zurückgekehrt, allerdings mit weiterem Wohnsitz zwischen Euskirchen, seinem Arbeitsplatz, und Essen, dem Arbeitsplatz seiner Frau.

Langendorf ist studierter Trompeter, der viele Jahre selbst für die Bundeswehr im Heeresmusikkorps 12 spielte. In Lelbach aufgewachsen, begann er im Alter von acht Jahren mit dem Trompete-Spielen im Musikverein Lelbach, dessen Leitung später Rainer Horn übernahm. „Rainer Horn war der Trompeten-Lehrer, dem ich viel verdanke. Er war verantwortlich dafür, dass ich später auch Trompete studieren konnte, denn er bereitete mich auf die Aufnahmeprüfung beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden vor“ – erfolgreich. Horn war damals auch Leiter der Big Band der Alten Landesschule und Johannes Langendorf der einzige Realschüler, der mit der ALS-Big Band üben und spielen durfte. „Da habe ich das Big-Band-Spielen auch lieben gelernt“, sagt er.

Nach der Mittleren Reife begann er eine Lehre bei Mauser in Korbach, „merkte aber schnell, dass das doch nichts für mich war.“ Sein Wunsch war, Berufsmusiker zu werden. Schon als Jugendlicher „beeindruckte mich die Musik des Großen Zapfenstreichs unglaublich. Als ich dann zum ersten Mal selbst bei dieser Zeremonie mitspielte, bei Helmut Kohls Verabschiedung in Speyer vor dem Dom, war das Gänsehaut-Feeling pur.“

Sobald er die Aufnahmeprüfung beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr erfolgreich gemeistert hatte, brach er die Lehre bei Mauser ab. Warum die Bundeswehr? „Sie war mir immer sympathisch, und die Ausbildung hat eine sehr hohe Qualität. Die Bundeswehr bietet während des Studiums ein festes Gehalt an und für mindestens acht Jahre einen festen Job. Es gab und gibt also viele gute Gründe“, sagt Langendorf und lacht.

Er studierte in Düsseldorf und Würzburg Trompete, holte gleichzeitig am Telekolleg das Abitur nach und musizierte sieben Jahre im Heeresmusikkorps 12 in Veitshöchheim als Solotrompeter und Flügelhornist. Außerdem schnupperte er in die Zeitungs-, Radio- und Fernseharbeit hinein – um 2001 erneut zu studieren, dieses Mal Instrumentalpädagogik und Allgemeine Musikerziehung. Johannes Langendorf arbeitete anschließend in Bonn im Zentrum Militärmusik, wo er für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und für die Nachwuchsgewinnung des Militärmusikdienstes der Bundeswehr verantwortlich war.

Seit 2016 ist er Tourmanager und Konzertorganisator der Big Band der Bundeswehr – seitdem steht sein Telefon nur selten still. „Der große Vorteil meines Jobs ist, dass ich ihn praktisch von überall aus machen kann“, sagt der Wahl-Rehbacher. Die verschiedenen Zeitzonen bringen allerdings auch Anrufe zu jeder Zeit mit sich. Um fit zu bleiben für das Pensum, macht er täglich Sport – und schafft sich immer wieder kleine Auszeiten am Edersee.

„Ich habe schon viel von der Welt gesehen, war in den schönsten Gegenden und weiß das sehr zu schätzen. Doch vor allem am Edersee fühle ich mich zu Hause mit meiner Frau, hier komme ich zur Ruhe“ sagt Langendorf. Spaziergänge mit seiner Frau Magdalena und Hund Emmy, Boot fahren, Familie, Freunde aus der Schulzeit treffen, das macht das Leben aus. „Unterm Strich möchte ich an keinem anderen Ort sein als hier am Edersee“, sagt Langendorf – um dann gleich wieder einen Takt zuzulegen: „Jetzt freue ich mich aber erst mal sehr auf das Konzert der Big Band mit Max Mutzke am Donnerstag in Korbach. Ich wollte für Korbach etwas ganz Besonders machen – und das wird mit Max auch gelingen.“

Die Big Band der Bundeswehr gibt am kommenden Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), ein außergewöhnliches Benefizkonzert auf dem Gelände der Firma Brass auf dem Güterbahnhof in Korbach. Special Guest auf der riesigen Bühne, die mit mehreren Sattelschleppern nach Korbach gebracht wird, ist Max Mutzke.



Swing, Rock und Pop stehen auf der Setlist der Big Band, die von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik geleitet wird. Der Lions-Club Korbach- Bad Arolsen veranstaltet das Benefizkonzert: Der Eintritt ist frei, um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten.