Lichtermeer am Diemelsee: Urlauberfestival mit Bootskorso und Feuerwerk lockt viele Besucher

Der Bootskorso mit stimmungsvoller Beleuchtung ist einer der Höhepunkte des Urlauberfestivals am Diemelsee in Heringhausen. © Hans Peter Osterhold

Das Urlauberfestival am Diemelsee hat am Samstag eine Menge für alle Generationen geboten. Die gute Nachricht war: Trotz gegenteiliger Prognosen spielte das Wetter mit, und es wurde ein schönes Fest.

Diemelsee-Heringhausen – Ab dem frühen Nachmittag war Kinderfest am Ufer angesagt, mit Kinderkarussell, Hüpfburg und riesiger Rutsche. Das Bullenreiten war eine Herausforderung für Klein und Groß. Die Heringhäuser Festgemeinschaft hatte außerdem Spiele für Kinder mit Preisen vorbereitet: Glücksrad und Seile ziehen, dazu Kinderschminken. Es gab viele kulinarische Angebote: Pizza, Gegrilltes, Champignons, Fischbrötchen, gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen und vieles mehr.

Auf dem See fand eine aufwendige Wasserski-Show statt. Von einer eigens in den See gebauten Bühne wurden Stunts auf Wasserski vorgeführt. In teils atemberaubender Geschwindigkeit und in bunten, ständig wechselnden Kostümen ging es kreuz und quer über den See. Geboten wurden Einzelstunts und Ballett auf dem Wasser. Lediglich die Moderation ließ noch einige Wünsche offen. Währenddessen zog das Fahrgastschiff unbeeindruckt seine Runden, und auf dem benachbarten Campingplatz fand parallel ein Treffen der Mopedfreunde statt.

Am Abend wurde dann vom Kindermodus auf Partymodus umgeschaltet. Die Kinderspiele wurden weggeräumt, und die Tanzband „Comeback“ übernahm die Regie, präsentierte Schlager, Popsongs und Stimmungsmusik. Die Getränke- und Essensstände waren dichter belagert als am Nachmittag. Als es langsam dämmrig wurde, rüsteten sich Besuche rund Veranstalter zu „Diemelsee in Flammen“.

Auf der Stormbrucher Seite wurden Lichter entzündet, und dann startete der Bootskorso mit Fahrgastschiff und Segelbooten in bunter Beleuchtung und zog gemächliche seine Kreise über dem Wasser. Die überlaute Musik aus der Gastronomie am Strandbad störte die Atmosphäre zunächst ziemlich, ebenfalls die Partymusik vom Parkplatz, die Störgeräusche wurden nach einer Zeit der Unruhe dann aber abgestellt. Dicht an dicht standen die Besucherinnen und Besucher um den See herum und beobachteten das Schauspiel.

Ein üppiges Feuerwerk am Ende des Korsos rundete den Abend ab, bevor es für viele wieder auf die Partymeile auf dem Parkplatz ging und bei milden Temperaturen weiter gefeiert wurde. (Hans Peter Osterhold)