Kitas in Waldeck-Frankenberg bereiten sich auf mehr Betreuung ab 2. Juni vor 

© Fo to: Martina Biedenbach

Kita Haina: Emily, Carlo (vorne) und Lasse freuen sich mit Kitaleiterin Metke (links) und Erzieherin Christiane Koch, dass ab 2. Juni wieder mehr Kinder in die Kita kommen können. Am heutigen Freitag wird die Kitaleiterin die Vorgaben von Land und Kreis mit den Wünschen der Eltern abgleichen. Dann entscheidet sich, wie viele Kinder am Dienstag kommen können.

© Fo to: Martina Biedenbach