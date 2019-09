Rare „Schätzchen“ der 50er und 60er

Gemünden. Der 70 Jahre alte Lothar Wege aus Gemünden ist ein Fan des deutschen Wirtschaftswunders. Vor allem die Möbel und das Design aus dieser Zeit haben es ihm angetan. Im Dachgeschoss seines Wohnhauses hat er sogar ein 1960er-Jahre-Zimmer eingerichtet – ganz im Stil dieser Jahre.

Am Fenster mit der herrlichen Aussicht ins Wohratal stehen Cocktailsessel und auch ein Nierentisch, darauf Gläser und noch ungeöffnete Afri-Cola- und Sinalco-Flaschen. Und an den Wänden hängen Werbeplakate für Nivea und den Filmklassiker „Casablanca“ mit Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart. „Das ist mein Reich hier oben“, erzählt der gelernte Elektriker, der 1978 beruflich sogar in Teheran tätig war. Und dort hört er auch gerne Schallplatten von Fats Domino, Elvis Presley und Buddy Holly.

„Ich habe ein Sammlerherz“, gibt der Rentner gerne zu. Und er hat nicht nur ein Faible für Vintage-Möbel, sondern auch für alte Radios. Von einigen dieser „Schätzchen“, wie er sagt, will sich Wege nun aber trennen – unter anderem von einem Radio der Marke Graetz Super 170 W etwa aus der Mitte der 1950er-Jahre.

Das deutsche Unternehmen Graetz war damals insbesondere durch den Bau von Radios und Fernsehgeräten bekannt. 1961 verkaufte Erich Graetz das Unternehmen mit seinen 13 Produktionsstandorten allerdings an die Standard Elektrik Lorenz (SEL) AG.

„Das Graetz Super 170 W ist eine echte Rarität“, sagt Wege – auf der Skala ist neben Brüssel, London und Mailand sogar der Name „Fritzlar“ zu lesen. „In Fritzlar muss es damals wohl einen Soldatensender gegeben haben“, vermutet der 70-Jährige, „sonst würde Fritzlar auf dem alten Röhrengerät nicht draufstehen.“ Dabei geht er davon aus, dass das Radio mit dem „Sender Fritzlar“ seinerzeit nur sehr selten gebaut wurde. „In Fritzlar gibt es sicher noch viele Leute, die so ein Gerät suchen“, meint der leidenschaftliche Radio-Freak.

„Das war alles noch deutsche Wertarbeit, alles Made in Germany“, sagt Wege. Rund 20 Radios hat er überall im Hause stehen – und alle funktionieren tip-top. „Damit kein Staub reinkommt, sind die Geräte immer gut abgedeckt“, berichtet der 70-Jährige. Auch ein altes Loewe-Opta-Gerät will er verkaufen – und auch von einem Musikschrank und einem Dual-Plattenspieler CS 628 aus der ULM-Serie sowie von seiner weiteren Sammlung an alten Radios will er sich trennen.

In seiner Garage hat Lothar Wege aber auch noch weitere „Schätzchen“ stehen, die nichts mit Elektronik und Röhren zu tun haben: einen 67 Jahre alten Lambretta-Roller des italienischen Fahrzeugherstellers Innocenti und eine NSU-Quickly aus der Mitte der 1950er-Jahre. „Wer damals eine Quickly hatte, der war schon wer“, erzählt Wege. Jetzt sollen auch diese beiden Fahrzeuge den Eigentümer wechseln.

„Die Lambretta hat noch den Original-Lack von 1952“, berichtet Wege, „und an der Quickly wurde jede einzelne Speiche neu verchromt.“ Seine Sammlungen an Radios und Zweirädern werden bald wohl ein wenig kleiner werden, dann kann er sich vielleicht auch wieder mehr dem Wandern widmen. In den vergangenen Jahrzehnten wanderte Wege unter anderem schon von München über die Alpen nach Venedig und von Lissabon nach Madrid. Auch den Jakobsweg von Pied-de-Port nach Santiago de Compostela legte Wege schon per Pedes zurück. mjx