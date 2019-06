Mann verliert Kontrolle über Motorrad und landet im Straßengraben

Am Freitag ist ein 33-jähriger Mann aus Gladbeck in Frankenberg mit seiner Harley-Davidson von der Straße abgekommen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 33-Jährige gegen 13.20 Uhr die Landesstraße 3076 von Frankenberg in Richtung Willersdorf. In einer Linkskurve verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei zog sich der Mann aus dem Landkreis Recklinghausen leichte Verletzungen zu.

Mit einem RTW wurde der Motorradfahrer in das Krankenhaus nach Frankenberg gebracht. An der Harley entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

112-magazin.de