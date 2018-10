Zu wenig Wohnungen: Studenten schlafen in Marburg in Notunterkünften

Marburg. Zum neuen Wintersemester registriert das Studentenwerk Marburg eine leichte Entspannung auf dem trotzdem noch angespannten studentischen Wohnungsmarkt.

Hauptgrund: Die Zahl der Studenten an der Philipps-Universität Marburg geht voraussichtlich um mehr als 1000 zurück.

Nach bisherigen Schätzungen wird ihre Zahl von 26.350 im vergangenen Jahr auf etwa 25.000 dieses Jahr sinken. Dabei bleibt die Zahl der Erstsemester mit rund 6000 gleich. Allerdings steht dem eine deutlich höhere Zahl an Uni-Abgängern gegenüber. Es handelt sich dabei vor allem um die doppelten Abiturjahrgänge, die nun die Uni verlassen.

Zudem hat das Studentenwerk in den vergangenen Jahren viel gebaut, betont Studentenwerks-Geschäftsführer Uwe Grebe. Zum Wintersemester konnte das neue Wohnheim „Hasenherne“ mit 80 Plätzen für Wohngemeinschaften und Familien eröffnet werden. Zudem wurden in den vergangenen Jahren das neue Wohnheim an der Gutenberg-Straße (60 Appartements) sowie das Max-Kade-Haus im Studentendorf gebaut. Allerdings ist damit nur das 2014 abgebrannte Studierendenwohnheim am Richtsberg ersetzt worden, wo einst 280 junge Leute wohnten.

Auch in Kassel herrscht Wohnungsnot.

Deshalb stehen auch noch immer rund 250 angehende Studierende auf der Warteliste. Damit keiner auf der Straße landet, hat das Studentenwerk 50 Notbetten auf den Dachterrassen sowie in den Kellern und Bibliotheken der Wohnheime eingerichtet. So haben Wohnungssuchende auf dem Dachgarten des Lomonossov-Hauses im Marburger Studentendorf ihr Lager aufgeschlagen. Für fünf Euro pro Nacht können sie eine der Pritschen beziehen. Immerhin: Der Ausblick aus dem Notquartier ist grandios.

Die leichte Entlastung geht auch auf die etwa 5000 Studentenwohnungen zurück, die in den vergangenen Jahren auf dem privaten Markt in Marburg gebaut wurden. Allerdings sind die meisten dieser Appartements teuer: „Das ist Ausdruck der Goldgräberstimmung von Investoren und Privatleuten“, erläutert Grebe.

Wer sich das nicht leisten kann, ist meist doch auf das Wohnheim angewiesen. Hier kosten die Zimmer – mit Heizung, Strom, Internet und Bettwäsche – im Schnitt 270 Euro. Deswegen ist das nächste Wohnheim bereits in Planung: ein viergeschossiger Bau mit 60 Wohnplätzen auf dem ehemaligen Sprachatlas-Gelände.

Außerdem haben private „Fairmieter“ die Möglichkeit, über die Privatzimmerbörse (www.studentenwerk-marburg.de, Tel. 06421/296149) kostenfrei Zimmer und Wohnungen zu inserieren. Auf die Dörfer im Marburger Land auszuweichen, ist für Studierende allerdings oft schwierig: Nur noch neun Prozent der jungen Leute haben ein Auto.