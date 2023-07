Marco Schytrumpf ist neuer Schützenkönig in Neukirchen

Spannnendes Vogelschießen

+ © Heike Saure Königspaar mit Kindern: Marco und Monja Schytrumpf regieren in den kommenden zwei Jahren die Neukirchener Schützen. Auch ihre beiden Kinder Hanna und Leon haben das Vogelschießen mit Spannung verfolgt. © Heike Saure

Der 140. Schuss löste großen Jubel unter der Vogelstange in Neukirchen aus. Der 46-jährige Marco Schytrumpf stellte sich als treffsicherster Schütze des Schützenvereins heraus und sicherte sich für die kommenden zwei Jahre die Königswürde. Zu seiner Königin wählte er seine Ehefrau Monja.

Neukirchen – Die coronabedingte vierjährige Zeit der Regentschaft von Dirk und Cindy Emmert hatte der Verein genutzt, an der Schießanlage „Unter der Langen Helle“ Neuerungen vorzunehmen. König Marco Schytrumpf, der als Polier eines Bauunternehmens das nötige handwerkliche Geschick mitbringt, war es selbst, der den neuen Kugelfang baute, der nun die verirrten Kugeln beim Vogelschießen abhalten soll.



Schon 90 Minuten nachdem der Musikverein Neukirchen die Schützen vom Waldecker Hof zur Schießanlage gespielt hatte, setzte Schytrumpf den entscheidenden Schuss. Zuvor hatte der gebürtige Neukirchener bereits mit dem 124. Schuss die Krone abgeschossen. Den rechten Fuß und den Apfel hatte sich Heinz-Jürgen Schneider gesichert.



+ Günter Maurer ist neuer Ehrenkönig des Schützenvereins Neukirchen. © Privat

Bereits am Tag zuvor traten alle ehemaligen Schützenkönige an, um die Ehrenkönigswürde unter sich auszuschießen. Hier trat Günter Maurer die Nachfolge von Horst Kuhnhenn an, indem er den von Vogelbauer Martin Schäfer gefertigten Vogel von der Stange schoss. (Heike Saure)