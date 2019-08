Marktplatz: Ein amerikanischer Traum

Oldtimer in Top-Zustand: Harold Freitag verkauft seinen Mercedes-Benz 450 SEL 6,9, den er damals in Kalifornien ersteigert hat. Von dem Modell wurden nur 8500 Stück gebaut.

Ellershausen: Der 66 Jahre alte Harold Freitag aus dem kleinen Kellerwalddorf Ellershausen ist ein passionierter Autofreak – und das schon von frühen Jahren an.

„Schon als Jugendlicher habe ich kaputte Autos repariert“, erinnert sich der gelernte Fliesenleger gerne an die Anfänge zurück: „Autos und Motorräder sind mein Hobby“, gibt Freitag gerne zu.

Und mit großer Begeisterung sammelt er nun schon seit mehr als 30 Jahren Oldtimer. Aktuell hat er alleine sieben alte Autos in seiner Garage stehen – vom 50 Jahre alten Unimog über einen Porsche 911 mit Baujahr 1977 bis zu einem Original-Jeep aus den USA. Auch der Jeep hat schon 40 Lenze auf dem Buckel. Und zudem hat Freitag auch noch drei alte VW-Busse.

„Ich habe schon immer die alten Schätzchen gesucht“, erklärt Harold Freitag seine Leidenschaft. Zu seinem Fuhrpark gehört auch ein ganz besonderes Auto – ein grauer Mercedes-Benz 450 SEL 6,9. Das Baujahr ist nicht ganz genau bekannt, der Wagen wurde aber etwa im Jahr 1977 gebaut. Dieser Mercedes stammt sogar aus Amerika: „Ich habe das Auto bei einer Versteigerung im kalifornischen Palm Springs ersteigert“, erzählt Freitag. Das war 2011.

Die Überfahrt nach Deutschland war seinerzeit allerdings nicht gerade einfach: Erst ging es per Schiff im Container über den großen Teich von Long Beach nach Bremerhaven – und weil das Auto damals nicht fahrtüchtig war, mit einem Transporter weiter nach Ellershausen. Rund vier Wochen dauerte es damals von der Ersteigerung bis zur Ankunft in Ellershausen.

In dem Kellerwalddorf hat der Benz dann allerdings meistens nur in der Garage gestanden. Wenn Harold Freitag mal Lust auf eine „Spritzfahrt“ mit seinem „amerikanischen Traum“ hatte, dann immer nur mit roten Nummernschildern. Auch heute noch sind an dem Wagen die original amerikanischen Kennzeichen montiert: California 3RDM006. „Pro Jahr bin ich nur etwa 1000 Kilometer mit dem Wagen gefahren“, berichtet Freitag – aktuell hat der Mercedes rund 320 000 Kilometer auf dem Buckel. Der Spritverbrauch kann sich allerdings sehen lassen: etwa 18 Liter pro 100 Kilometer.

Nun will sich der Ellershäuser von diesem „guten Stück“ aber trennen. „Ich bin jetzt

Rentner. Deshalb will ich meinen Fuhrpark etwas verkleinern“, nennt er seinen wesentlichen Grund. Dabei macht er vor allem darauf aufmerksam, dass sich der Benz in einem „Top-Zustand“ befindet: „Das Auto hat immer unter dem Dach gestanden – und es wurde auch immer genau durchgecheckt.“ Jeden Fahrzeugcheck hat Freitag übrigens fein säuberlich dokumentiert – kein Beleg fehlt. Seine Preisvorstellung: 28 500 Euro.

„Von diesem Mercedes-Modell gibt es überhaupt nur 8500 Stück“, erzählt Freitag im selben Atemzug. Besonders stolz ist er auf die gediegene Leder-Ausstattung, die rundum elektrischen Fensterheber und auch auf das Stahl-Schiebedach. Und: „Das Auto ist absolut rostfrei.“ Auch das Getriebe sei erst überholt worden. „Das Auto ist einfach top“, schwärmt der Noch-Besitzer und ergänzt: „Der Abschied wird mir zwar nicht ganz leicht fallen, ist aber beschlossene Sache.“ (mjx)